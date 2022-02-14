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Амур не промазал! Нежные валентинки ко Дню влюбленных

14 февраля 2022, 06:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Амур не промазал! Нежные валентинки ко Дню влюбленных
Источник: Pexels

Ежегодно, 14 февраля, отмечают милый праздник — День святого Валентина. Влюбленные пары признаются друг другу в любви, дарят подарки и устраивают разнообразные свидания.

В День святого Валентина можно поздравлять не только своих вторых половинок, но и близких людей, друзей, желая любви. В честь этого Факты ICTV подготовили валентинки с Днем влюбленных, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

Дню святого Валентина примерно XVI веков, несмотря на это праздник в Украину пришел относительно недавно, однако обрел широкую популярность. Детальнее о истории Дня всех влюбленных — читайте на Фактах ICTV.

Кроме того, что в этот день влюбленные дарят друг другу подарки, есть и символ праздника — валентинка. Это открытка в форме сердца, которая сопровождается приятными словами и признаниями в любви.

Обычно цвет валентинки — красный или розовый, символизирующие любовь.

В Украине, как и во всем мире, этот день очень популярен для заключения браков или же кто-то решается сделать своей возлюбленной предложение.

Если вы не знаете, куда пойти со своей второй половинкой в этот день, мы писали — идеи свиданий на День святого Валентина от звезд.

Так, можно провести этот день в домашней атмосфере, приготовить вместе ужин и посмотреть романтический фильм, или, например — отправиться в путешествие.

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Теги
День святого Валентина , Привітання
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