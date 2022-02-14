Ежегодно, 14 февраля, отмечают милый праздник — День святого Валентина. Влюбленные пары признаются друг другу в любви, дарят подарки и устраивают разнообразные свидания.

В День святого Валентина можно поздравлять не только своих вторых половинок, но и близких людей, друзей, желая любви. В честь этого Факты ICTV подготовили валентинки с Днем влюбленных, чтобы вы смогли поздравить всех, кто вам дорог.

Дню святого Валентина примерно XVI веков, несмотря на это праздник в Украину пришел относительно недавно, однако обрел широкую популярность. Детальнее о истории Дня всех влюбленных — читайте на Фактах ICTV.

Кроме того, что в этот день влюбленные дарят друг другу подарки, есть и символ праздника — валентинка. Это открытка в форме сердца, которая сопровождается приятными словами и признаниями в любви.

Обычно цвет валентинки — красный или розовый, символизирующие любовь.

В Украине, как и во всем мире, этот день очень популярен для заключения браков или же кто-то решается сделать своей возлюбленной предложение.

Если вы не знаете, куда пойти со своей второй половинкой в этот день, мы писали — идеи свиданий на День святого Валентина от звезд.

Так, можно провести этот день в домашней атмосфере, приготовить вместе ужин и посмотреть романтический фильм, или, например — отправиться в путешествие.