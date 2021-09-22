Министерство культуры и информационной политики предлагает не переносить выходные для некоторых государственных праздников. В частности, речь идет о праздновании 8 марта и 1 мая.

На официальной странице в Facebook Минкульт обнародовал заявление с предложением отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье.

— Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье. То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем, — говорится в сообщении.

Однако Минкульт предлагает оставить перенос выходного дня для некоторых традиционных праздников, а именно:

Нового года;

Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю (25 декабря и 7 января)

Пасхи;

Дня Святой Троицы.

Напомним, что соответствующий проект закона О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях вынесен на общественное обсуждение.

В документе предлагается распределить праздники по отдельным категориям: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

Также законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.