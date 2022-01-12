7 щедривок на старый Новый год на украинском языке

Традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Это один из ключевых дней в календаре января после Рождества.

Вечер 13 января называют Щедрым (Щедрец), в это время устраивают праздничный ужин, а молодежь поет щедривки на Cтарый Новый год, чтобы прославить хозяев дома, пожелать им мира и достатка в доме. В ответ хозяева угощают щедровников — сладостями, выпечкой или деньгами.

Стихи на старый новый год (щедривки) можно разучить с детьми накануне Щедрого вечера, чтобы 13 января красиво поздравить своих родных и близких. Для особого колорита возьмите зерно, оденьтесь в национальные костюмы и не забудьте о мешке для подарков.

Факты ICTV собрали лучшие щедривки на Старый Новый год на украинском языке.

Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати, господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару,

Там овечки покотились, а ягнички народились.

В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.

* * *

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

* * *

Щедра, щедра, щедрівочка, бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати, в щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрувала, щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю! Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки, купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчало, срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця! Щедрувальникам гостинця!

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

* * *

Щедрий вечір, а я йду,

Сидить зайчик на льоду.

А я його став питати:

Куди йти щедрувати?

А він мені показав,

Ще й вушками помахав:

Іди, іди туди,

Де добрії люди,

Де хороша господиня,

Де хороший господар

Дають дітям щедрий дар!

Добрий вечір!

* * *

Ой, господар, господарочку, пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

* * *

Ми щедруєм і співаєм під вікном.

Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.

Щоб квітли ваші ниви золоті,

Щоб життя було щасливе в майбутті.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

* * *

Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар. Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки. Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти. Щедрий вечiр, добрий вечiр!

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