7 щедривок на старый Новый год на украинском языке

Традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Это один из ключевых дней в календаре января после Рождества.
Вечер 13 января называют Щедрым (Щедрец), в это время устраивают праздничный ужин, а молодежь поет щедривки на Cтарый Новый год, чтобы прославить хозяев дома, пожелать им мира и достатка в доме. В ответ хозяева угощают щедровников — сладостями, выпечкой или деньгами.
Стихи на старый новый год (щедривки) можно разучить с детьми накануне Щедрого вечера, чтобы 13 января красиво поздравить своих родных и близких. Для особого колорита возьмите зерно, оденьтесь в национальные костюмы и не забудьте о мешке для подарков.
Факты ICTV собрали лучшие щедривки на Старый Новый год на украинском языке.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати, господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару,
Там овечки покотились, а ягнички народились.
В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.
* * *
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
* * *
Щедра, щедра, щедрівочка, бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати, в щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала, щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю! Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки, купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчало, срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця! Щедрувальникам гостинця!
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
* * *
Щедрий вечір, а я йду,
Сидить зайчик на льоду.
А я його став питати:
Куди йти щедрувати?
А він мені показав,
Ще й вушками помахав:
Іди, іди туди,
Де добрії люди,
Де хороша господиня,
Де хороший господар
Дають дітям щедрий дар!
Добрий вечір!
* * *
Ой, господар, господарочку, пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
* * *
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Щоб квітли ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
* * *
Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
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