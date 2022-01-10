Традиционно в ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают старый Новый год. В этот праздник принято накрывать богатый стол и приглашать гостей.

Все блюда готовятся сытные, на столе обязательно должны быть кутья, разнообразные выпечки и угощения. Чем больше блюд будет на столе на старый Новый год, тем более щедрым обещает быть следующий год.

Факты ICTV подготовили подборку блюд, которые можно приготовить на старый Новый год.

Мясной холодец ассорти

Ингредиенты:

говяжья голень (1 шт.),

куриное мясо (500 г),

свинина (500 г),

говядина (500 г),

зелень укропа и петрушки (по 3-4 веточки),

морковь (1 шт.),

репчатый лук (1 шт.),

лавровый лист (2 шт.),

чеснок (3-4 зубчика),

черный перец горошком (5 шт.),

соль по вкусу.

Приготовление:

Говяжью голень положить в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить на слабом огне в течение 5 часов, периодически снимая пену. Добавить три вида мяса, варить еще полтора часа.

Морковь и лук помыть, очистить и крупно нарезать. Добавить к бульону овощи, перевязанный ниткой пучок зелени, лавровый лист и перец горошком, варить еще 30 минут.

Посолить. Бульон процедить. Мясо снять с костей и нарезать маленькими кусочками. Чеснок очистить, раздавить, добавить к мясу.

Разложить мясо по формочкам. Влить столько бульона, чтобы он покрывал мясо на два пальца. Дать остыть до комнатной температуры, затем поставить в холодильник застывать.

Крученики с грибами и гречкой

Ингредиенты:

филе говядины (1 кг),

гречка (60 г),

сушеные грибы (30 г),

яйцо (1 шт.),

сливочное масло (2 ст. л.),

мука (1 ст. л.),

сметана (3/4 стакана),

луковица,

морковь (1 шт.),

корень петрушки,

один лавровый лист,

1,5 кг картофеля,

растительное масло для жарки картофеля,

соль по вкусу.

Приготовление:

Грибы отварить, мелко порезать и смешать с половиной порезанного и обжаренного лука.

Отварить гречку и смешать с грибами, луком, рубленым вареным яйцом.

Мясо нарезать тонкими ломтиками, слегка отбить, выложить по ложке начинки. Свернуть рулетиками, обвязать ниткой, обжарить в жире до румяного цвета, положить в сотейник, добавить лавровый лист и вторую половину лука. Залить грибным отваром и тушить до готовности, потом снять нити.

Муку слегка поджарить в сотейнике на масле, влить сок, в котором тушились крученики, добавить сметану, проварить, процедить и довести до кипения.

Готовые крученики подать с жареным картофелем и подливой.

Вареники с творогом

Ингредиенты:

мука (400 г),

сахар (45 г),

масло (20 мл),

яйца (2 шт.),

соль (1 ч. ложка),

молоко (150 мл),

творог 15-18% (600 г),

ванильный сахар (1 пакетик).

Приготовление:

Муку просеять в миску, добавить соль, сахар, масло и влить теплое молоко. В смесь налить 150 мл крутого кипятка и перемешать. В жидкое тесто добавить остаток просеянной муки и хорошо вымесить. Оставить на полчаса.

Для начинки сухой творог положить в блендер, добавить яйцо, сахар и соль. Взбить до однородности, добавить ванильный сахар и перемешать.

Тесто (отрезая частями) раскатать толщиной 1 мм и с помощью стакана вырезать круги диаметром 8-9 см. На середину каждого кружка выкладывать немного начинки и аккуратно зашипывать края, чтобы начинка не вытекла наружу во время варки.

Полученные вареники положить в кипящую, чуть подсоленную воду и варить до всплывания. Подавать можно с маслом, сметаной или вареньем.

Пирожки с яблоками

Ингредиенты:

мука (200 г),

сухие дрожжи (7 г),

молоко (125 мл),

сахар (2 ст. ложки),

яблоки (2-3 шт.),

гвоздика,

щепотка корицы,

сливочное масло (20 г).

Приготовление:

Растворить дрожжи в 1 ст. ложке сахара и 4 ст. ложках теплого молока. Дать постоять 10-15 минут. Перемешать. Муку смешать с солью и 1 ст. ложкой сахара, добавить молоко, дрожжи и замесить тесто. Накрыть влажной салфеткой и оставить на 1 час в теплом месте, после чего обмять.

Для начинки яблоки мелко порезать и припустить на сливочном масле с сахаром и специями (около 5 минут).

Когда тесто подойдет еще раз (еще полчаса после того, как обмяли), сформировать из него шарики, а из шариков — пирожки, добавив начинку.

Уложить их на противень, накрыть влажной салфеткой и оставить на 30 минут. Смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать около 25 минут.

Узвар с изюмом и вишней

Ингредиенты:

сушеные яблоки (100 г),

сушеные груши (100 г),

чернослив (100 г),

курага (100 г),

изюм (100 г),

сушеная вишня (100 г),

сахар (100 г).

Приготовление:

Залить сухофрукты (традиционный состав — сушеные груши, яблоки, изюм и чернослив) водой и тщательно помыть.

В кастрюлю налить воду (2-3 литра), довести до кипения. Положить все сухофрукты. Когда закипит, уменьшить огонь и варить еще 15-20 минут под крышкой.

За 5 минут до готовности добавить сахар. После снятия с огня настаивать узвар около 12 часов. Перед подачей на стол можно процедить.