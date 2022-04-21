Скоро Пасха – хозяйки заранее готовятся к празднику и уже думают, как печь пасхи.

Мы собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2022 года.

Рецепт творожной пасхи (без выпекания)

Ингредиенты:

круто сваренные яйца — 5 шт

мягкое сливочное масло — 200 г

сметана — 200 г

сахар — 1 стакан

перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг

Способ приготовления:

Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).

Вимешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем пасху и делаем сверху крест из изюма.

Рецепт заварной пасхи

Ингредиенты:

мука — 5 стаканов

молоко — 9,5 стаканов

желтки — 7 шт

сахар — 6 стаканов

дрожжи — 100 г

сливочное масло — 600 г

соль, ванилин.

Способ приготовления:

Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.

Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму. Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.

Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

творог — 1 кг

яйца — 4 шт

ваниль

сахар — 1 стакан

масло — 100 г

орехи измельченные — 2 стакана

Способ приготовления:

Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем. Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.

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Рецепт пасхи с изюмом

Ингредиенты:

мука — 800 г

сливочное масло — 200 г

сахар — 200 г

молоко — 1 стакан

яйца — 5 шт

свежие дрожжи — 50 г

изюм — 200 г

соль

Способ приготовления:

Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем.

Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем.

Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.

Рецепт шоколадной пасхи

Ингредиенты:

творог — 1 кг

сливочное масло — 400 г

густая сметана — 2 стакана

сахар — 1 стакан

сливки — 1 стакан

шоколад — 200 г

желтки — 4 шт

белки — 2 шт

ванилин

Способ приготовления:

Протираем творог через сито, смешиваем со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешиваем сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавляем ванилин.

Размешиваем до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешиваем с творогом, хорошо растираем. Взбиваем густые сливки и яичные белки, соединяем с приготовленным творогом. Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм.

Все перемешиваем, выкладываем в пасочницу, накрываем крышкой, кладем гнет и ставим на сутки в холодное место.