Скоро Пасха – хозяйки заранее готовятся к празднику и уже думают, как печь пасхи.
Мы собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2022 года.
Рецепт творожной пасхи (без выпекания)
Ингредиенты:
- круто сваренные яйца — 5 шт
- мягкое сливочное масло — 200 г
- сметана — 200 г
- сахар — 1 стакан
- перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг
Способ приготовления:
Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).
Вимешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем пасху и делаем сверху крест из изюма.
Рецепт заварной пасхи
Ингредиенты:
- мука — 5 стаканов
- молоко — 9,5 стаканов
- желтки — 7 шт
- сахар — 6 стаканов
- дрожжи — 100 г
- сливочное масло — 600 г
- соль, ванилин.
Способ приготовления:
Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.
Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму. Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.
Рецепт творожной пасхи с орехами
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- яйца — 4 шт
- ваниль
- сахар — 1 стакан
- масло — 100 г
- орехи измельченные — 2 стакана
Способ приготовления:
Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем. Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.
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Рецепт пасхи с изюмом
Ингредиенты:
- мука — 800 г
- сливочное масло — 200 г
- сахар — 200 г
- молоко — 1 стакан
- яйца — 5 шт
- свежие дрожжи — 50 г
- изюм — 200 г
- соль
Способ приготовления:
Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем.
Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем.
Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.
Рецепт шоколадной пасхи
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- сливочное масло — 400 г
- густая сметана — 2 стакана
- сахар — 1 стакан
- сливки — 1 стакан
- шоколад — 200 г
- желтки — 4 шт
- белки — 2 шт
- ванилин
Способ приготовления:
Протираем творог через сито, смешиваем со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешиваем сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавляем ванилин.
Размешиваем до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешиваем с творогом, хорошо растираем. Взбиваем густые сливки и яичные белки, соединяем с приготовленным творогом. Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм.
Все перемешиваем, выкладываем в пасочницу, накрываем крышкой, кладем гнет и ставим на сутки в холодное место.