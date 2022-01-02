В канун Рождества каждая хозяйка задумывается над тем, что приготовить на Святвечер (Сочельник), 6 января.

Украинские верующие придерживаются главного правила Сочельника — рождественский ужин обязательно должен быть постным. Мы собрали подборку 12 блюд, которые можно приготовить на Святвечер — далее в материале.

Кутья

Ингредиенты:

пшеничная крупа — 1 стакан

мак — 1/2 стакана

очищенные грецкие орехи — 1 стакан

изюм — 1/2 стакана

курага — горсть

мед — по вкусу.

Приготовление:

Пшеничную крупу промываем и замачиваем на 4-5 часов в холодной воде. После того, как крупа размокнет, воду сливаем. Пересыпаем крупу в кастрюльку и доливаем 2 стакана воды. Ставим вариться на небольшой огонь. Через 1,5 часа, когда крупа сварится, ее нужно остудить.

Мак заливаем крутым кипятком, даем остыть, сливаем воду и растираем. Можно пропустить его 2-3 раза через мясорубку – результат будет приблизительно такой же. Изюм и курагу тоже заливаем кипятком и даем немного настояться. Сливаем воду. Курагу нарезаем небольшими кусочками. Орехи можно нарезать кусочками, а можно просто покрошить.

Остывшую пшеничную крупу перекладываем в глубокую посудину, осторожно перемешиваем с приготовленными вкусными добавками и приправляем медом.

Узвар

Ингредиенты:

сушеные яблоки — 200 г

мед — 4 ст. л.

вода — 1,5 л.

Приготовление:

Сушеные яблоки перебрать, промыть и сложить в миску или кастрюлю. Вскипятить 1,5 л воды, залить яблоки крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 4 часа. Процедить узвар через мелкое сито. Добавить мед, размешать до полного растворения.

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.

картофель — 2 шт.

огурцы соленые — 2-3 шт.

фасоль — 150 г

лук репчатый — 1 шт.

соль, перец молотый черный, растительное масло — 4 ст. л.

Приготовление:

Свеклу и картофель вымыть, залить холодной водой и варить отдельно до готовности. Готовые овощи охладить и очистить от кожуры.

Белую фасоль залить холодной водой, оставить на несколько часов или на ночь. Отварить до готовности и остудить. Картофель и свеклу порезать маленькими кубиками. Огурцы очистить от кожицы и порезать кубиками. Лук мелко порезать.

Соединить все ингредиенты и заправить растительным маслом. Посыпать солью и молотым черным перцем, хорошо перемешать.

Постный борщ

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

1-2 шт. лука

1 морковь

1 свекла

200 г белокочанной капусты

50 г сушеных белых грибов

пол стакана фасоли

2 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

соль, перец, лавровый лист и другие специи — по вкусу.

Приготовление:

Перед приготовлением борща на ночь замочите в воде фасоль, а за час до готовки – намочите сушеные грибы. Налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте фасоль, щепотку соли и лавровый лист, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите фасоль в течение получаса.

Пока варится фасоль, подготовьте овощи: лук, морковь и свеклу нарежьте соломкой, а чеснок нарубите ножом. Добавьте овощи в борщ и варите вместе с фасолью около 15 минут. Затем добавьте грибы и нарезанный кубиками картофель.

Доведите постный борщ до кипения и варите до готовности картофеля. Затем добавьте томатную пасту и размешайте. Через пять минут добавьте измельченную до тонкой соломки капусту. Посолите, поперчите, подержите борщ на огне в течение еще пяти минут, после чего выключите и дайте настояться.

Голубцы с рисом и грибами

Ингредиенты:

10-15 капустных листьев

пол стакана риса

1 морковь

1 шт. репчатого лука

300 г шампиньонов

соль, перец, чеснок и томатная паста — по вкусу.

Приготовление:

Отварите рис до полуготовности и отложите. Если в томатной пасте достаточно соли, то солить рис на этапе варки не стоит. Поставьте на огонь глубокую кастрюлю с водой. Листы капусты промойте под холодной водой и просушите с помощью чистого полотенца. Опускайте листы в кипящую воду и проваривайте в течение одной минуты. Вытаскивая капусту из кипятка, сразу же окунайте листы в холодную воду.

К наполовину готовому рису добавьте тертую морковь и мелко нарезанные грибы. Затем выкладывайте начинку в центр каждого капустного листа и заворачивайте в конвертики. Выкладывайте голубцы в толстостенную кастрюлю, заливайте стаканом воды, томатной пастой, добавляйте рубленый чеснок, соль и перец. Тушите голубцы до полной готовности, пока вода не выкипит, а соус не загустеет.

Запеченный лосось

Ингредиенты:

стейки лосося

соевый соус

лимонный сок

приправа для рыбы

свежая зелень.

Приготовление:

Возьмите стейки лосося, смажьте их соевым соусом и посыпьте приправой для рыбы. Поставьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте полчаса. Готового лосося сбрызните лимонным соком и украсьте свежей зеленью. Когда рыба немного остынет, для красивой подачи ее можно переложить на листья салата.

Салат из краснокочанной капусты

Ингредиенты:

краснокочанная капуста — 200 г

маленькое яблоко — 1 шт.

грецкие или кедровые орехи — горсть

— сок лимона — 1/2 шт.

— оливковое масло — 2 ст. л.

— соль, пряности — по вкусу.

Приготовление:

Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут. Тем временем нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке яблоко. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело.

Грецкие орехи порубить ножом. В миске перемешать капусту, яблоко и орехи. Заправить оливковым маслом и подавать к столу.

Грибная запеканка

Ингредиенты:

10 шампиньонов

5 луковиц

пол стакана растительного масла

стакан панировочных сухарей

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Грибы необходимо очистить, отварить до готовности и мелко порезать. Обжарить на растительном масле лук. Смешать с панировочными сухарями и добавить в грибы. Разровнять массу, посыпать специями и добавить две-три ложки грибного бульона. Тщательно все перемешайте.

Посыпать оставшимися сухарями форму для запекания, выложить на них подготовленные грибы. Закрыть фольгой и выпекать в духовке до готовности при 180 градусах.

Вареники с вишней

Тесто:

200 мл кефира

1 яйцо

350 г муки

1 ст. л. растительного масла

пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды.

Начинка:

500 г вишни

пол чайной ложки корицы

4 ст. л. сахара

1 чайная ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для теста смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и соду. Затем постепенно добавляйте муку, постоянно перемешивая тесто. Когда тесто станет плотным, его нужно замешивать руками, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. После этого скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в теплое место на полчаса.

Тем временем займитесь начинкой. Удалите из вишен косточки. В отдельной емкости смешайте корицу, крахмал и две-три столовые ложки сахара. Затем соедините вишню с сахарно-крахмальной массой и перемешайте.

Начинайте лепить вареники. С помощью стакана вырезайте из раскатанного теста кружочки, затем каждый кружочек посыпайте сахаром и выкладывайте вишневую начинку. Заворачивайте тесто в вареник, соединяя противоположные края. Сформированные вареники выкладывайте на посыпанную мукой доску, а затем бросайте в кипяток. Варите вареники, постоянно помешивая, в течение 5-7 минут. Готовые вареники полейте сливочным маслом, посыпьте сахаром и подавайте к столу.

Овощное рагу с грибами

Ингредиенты:

600 г кабачков

2 средних морковки

1 крупный красный сладкий перец

4 помидора

2 луковицы

1 корень петрушки

200 г шампиньонов

300 г консервированной фасоли

соль и специи — по вкусу.

Приготовление:

Овощи тщательно вымыть, очистить. Кабачки с морковью — мелко нарезать, перец — соломкой, петрушку и лук — измельчить, помидоры — крупными кубиками, шампиньоны — на 3-4 части. Разогреть в сотейнике оливковое масло, обжарить до золотистого цвета лук и петрушку, около 5 мин. Добавить морковку, кабачки, соль.

Через 7 минут — грибы и перец. Через 5 минут — помидоры. Добавить пару столовых ложек воды, проверить соль, специи, накрыть крышкой. Через 5 минут — добавить фасоль и пару столовых ложек жидкости из банки. Готовить еще минут 5-10, подавать на стол вместе с зеленью.

Фруктовые конфеты

Ингредиенты:

300 г сухофруктов: курага, изюм и чернослив (можно взять свои любимые сухофрукты)

100 г орехов: грецких и фундука

какао-порошок или кокосовая стружка для украшения.

Приготовление:

Промойте и ошпарьте кипятком сухофрукты. Затем измельчите их в блендере или мясорубке. Также измельчите грецкие орехи, а фундук оставьте целым. Смешайте орехи с сухофруктами и начинайте формировать конфеты: возьмите орешек фундука и скатайте вокруг него шарик из ранее приготовленной массы.

Готовую конфету обваляйте в какао-порошке или кокосовой стружке. Чтобы конфеты были слаще, в начинку можно добавить мед.

Запеченный лаваш с овощами

Ингредиенты:

3 листа тонкого лаваша

200 г свежей капусты

1 репчатый лук

1-2 помидора

150 г моркови по-корейски

100 г маринованных грибов

томатная паста.

Приготовление:

Нашинкуйте тонкой соломкой капусту и протушите ее на сковородке. Промойте помидоры и нарежьте кубиками, мелко нарубите лук, измельчите грибы. Если морковь по-корейски слишком длинная, немного измельчите и ее.

Затем разложите на рабочей поверхности лист лаваша, смажьте его томатной пастой и выкладывайте подготовленные овощи. Аккуратно заверните лаваш в рулет и поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 15 минут до образования золотистой корочки.