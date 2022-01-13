Гадания на Старый Новый год 2022 — это уникальная традиция, которую чтят уже более 100 лет. Хоть и многие обряды уже давно забылись, некоторые способы гадания пользуются популярностью и по сей день.

Факты ICTV составили список из 10 лучших способов, как гадать на Старый Новый год 2022.

Гадание на кольце, хлебе и крючке

Все три вещи складывают в посудину — туда также добавляются и другие мелкие предметы. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая барышня не глядя вытаскивает первую попавшуюся вещь. Так, если вытащит хлеб — муж будет богатый, если кольцо — красавец, если крючок — будут проблемы с любимым.

Гадание на луковицах

Все девушки берут по луковице и помещают их корешками в воду. У кого луковица первой даст паростки — тот и женится раньше всех.

Гадание по собакам

В пустую комнату с девушкой впускают собаку. Если животное сразу подбежит к девушке, то семейная жизнь будет счастливой, если станет сначала нюхать пол — то муж будет сердитым, а семейная жизнь — несчастной.

Гадание на расческе

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами “Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы”. Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

Гадание на разговорах

Ходили подслушивать под окнами у соседей — услышанные слова пытались связать со своей судьбой. Если в доме ругались — любов будет суровой, а если смеялись — ласковой и доброй. Если слышался звон бокалов — будет пьяницей.

Гадание по башмачку

В ночь на Старый Новый год девушка перебрасывала свой сапог через дом. В какую сторону он носком упадет — оттуда и ждать любовь.

Гадание по воде

Нужно опустить кольцо в воду и выставить ее на ночь на мороз. Сколько будет бугорков на воде – столько будет и женихов в этом году. Если на воде выпуклости — скоро позовут замуж, а если наоборот — в этом году без шансов.

Гадание на семейную жизнь

Наши предки верили, что можно узнать больше о своей семейной жизни. На ночь возле ворот оставляли три кучки зерна — если до утра их никто не трогал, значит и в доме все будет замечательно.

Гадание на сене

Чтобы увидеть во сне своего жениха, нужно в правый ботинок положить немножко рождественского сена, лежавшего возле икон, а в канун Старого Нового года положить это сено под подушку и сказать: “Кто мой суженый, тот этой ночью приснится”.

Гадание на бубновом короле

Потребуется бубновая карта с королем — ее нужно положить под подушку и захотеть увидеть мужчину, с которым желаешь связать жизнь. Что приснится ночью, то и окажется вашим будущим. Считалось, что в эту пору все сны вещие.

Есть еще один интересный способ гадать — на варениках. Об этой традиции знает практически каждый. Главное, не забыть о сюрпризе в блюде. О том, как правильно гадать в Старый Новый год на варениках — читайте на Фактах.