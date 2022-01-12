Старый Новый год – это волшебный праздник, который появился благодаря смене летоисчисления. Этот день отмечают не только в Украине, а во многих странах, и даже в Северной Африке.

Но об обычаях праздника многие успели забыть, или даже не знают. Факты ICTV собрали лучшие традиции празднования на Старый Новый год.

Как отмечают Старый Новый год в Украине

1. Старый Новый год обычно радует украинцев обилием традиционных блюд, которые принято подавать на праздничный стол. В списке числятся — кутья, вареники с сюрпризом, а также вкусная выпечка, которой также благодарят колядников.

2. Главная традиция празднования — лепка вареников со всей семьей. Также вместо начинки кладут сюрпризы. Главное — не забыть об этом за праздничным столом. Предметы внутри вареников раскроют судьбу человека в 2022 году.

3. Конечно же, без колядок, щедровок и посевалок не обойтись. Принято пускать гостей на порог, а за хорошие пожелания и песни благодарить вкусностями и деньгами.

4. Кутью для новогоднего застолья нужно сварить с утра. Если кастрюля деформировалась или лопнула, то стоит выкинуть ее вместе с кутьей в мусорное ведро — лучше не рисковать и сделать блюдо заново.

5. Интересная традиция Старого Нового года — сжигание Дидуха (украинского рождественского украшения, которое символизирует хороший урожай). Для этого нужно подготовить сноп жита, и после колядования сжечь его на безлюдной дороге.

6. Утром обязательно нужно посевать зерно в жилище близких. У этого обычая также есть свои правила:

посевают только мужчины, поскольку считается, что парни наделяют дом своей силой на весь год;

зерна собирают и хранят до весны, в дальнейшем садят их вместе с остальными злаковыми;

посевать принято только в перчатках или рукавицах.

7. Старый Новый год — отличная возможность попробовать на вкус уникальную кашу. Пшено в тарелку насыпает самая взрослая девушка из семьи. Воду из колодца приносит старший парень в доме. Члены семьи наблюдают за процессом готовки блюда. Девушка размешивает кашу и говорит пожелания на весь год.

Каша настаивается до готовности. За процессом тщательно наблюдали — если блюдо убегает из кастрюли, будет несчастье. Лучше ее выбросить.

8. За праздничный стол вечером садится вся семья, эту трапезу нельзя пропускать.

9. Нужно гадать на будущего мужа, на свадьбу, исполнение мечты и многое другое. Традиции гаданий могут различаться в зависимости от места жительства. В некоторых поселках также есть святые, которых верующие дополнительно почитают во время праздника.

10. На Старый Новый год можно повторить элементы празднования ночи с 31 декабря на 1 января. Например, нужно написать заветное желание на бумаге, после чего сжечь и бросить в свой бокал с напитком, а затем выпить.