Хотите придумать необычный образ на Хэллоуин 2021, однако фантазия решила уйти в отпуск?

Вы можете стать маской, шляпником, человеком-вампом, ведьмой, скелетом, Пеннивайзом или Венсдей Адамс. Факты ICTV собрали идеи 10 актуальных образов на Хэллоуин 2021.

Девушка с розой

Для создания такого образа понадобится воск для грима или крахмал с вазелином, искусственная кровь, декоративная маленькая роза без шипов, ножницы.

Нанесите воск или крахмал с вазелином на две щеки (в местах, где будет продет цветок). Сверху вставьте поделенные ножницами пополам части розы, закрепив материалом.

Чтобы создать более эффектный образ, нанесите на веки красными матовыми тенями, а губы — помадой. Надевайте черное, фиолетовое или синее платье, чтобы завершить образ.

Маска

Наденьте светло-коричневое пальто, черные штаны и элегантные сапоги, а на лицо — однотонную белую маску (ее можно купить в тематическом магазине).

Чтобы добавить антуража, прихватите с собой на Хэллоуин-пати темный чемодан (на него точечно можно нанести искусственную кровь).

Клоун

Самое главное в образе клоуна — тематический макияж. Нарисуйте над бровями два треугольника, от одного глаза до другого через рот проведите волнистую красную линию.

Нос зарисуйте бордовым цветом, а на глаза оденьте линзы ярких цветов (например, оранжевого, желтого или красного).

Школьница

Наденьте черное платье с белым воротником, а на ноги — светлые капроновые колготки, темные чулки выше колен и туфли на небольшом каблуке.

Сделайте нюдовый макияж: на веки нанесите светло-коричневые тени, а на губы — матовую помаду натуральных цветов. Прическа с косичками добавит образу школьницы антуража.

Пеннивайз

Чтобы стать устрашающим Пеннивайзом, наденьте одежду белоснежных цветов (платье, костюм или комбинезон), а сверху — накладной воздушный воротник.

На все лицо нанесите белый грим, проведите красную волнистую линию от лба через глаза ко рту. Нос и губы зарисуйте красной краской. Прихватите с собой шарик и летящей походкой отправляйтесь на хэллоуинскую вечеринку.

Скелет

Для образа скелета не понадобится ничего необычного — черный костюм, однотонная рубашка, темная обувь и шляпа.

Лицо полностью покройте белым гримом, а черной краской обведите глаза, рот и виски. Прорисуйте “зубы” на щеках и точечно нанесите темные линии.

Венсдей Адамс

Венсдей — персонаж известной серии комиксов Семейка Адамс, мультфильмов, кинолент и сериалов по ним. Наденьте черную рубашку с белым воротником и темную юбку, на ноги — темные колготки и маленькие туфельки.

Волосы заплетите в две косички, а лицо сделайте бледноватым при помощи пудры, на один или два тона светлее вашей. Прихватите с собой декоративный нож, чтобы никого не поранить, и с равнодушным видом идите на Хэллоуин-пати.

Шляпник

Чтобы стать персонажем из Приключений Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла, нужны кудрявый красный парик и брови, а также шляпа, пиджак, штаны, накрахмаленный воротник и обувь с острым носком разных цветов (даже туфли или сапоги).

Самая главная часть образа — макияж. Нанесите белый грим на все лицо, приклейте или подведите оранжевые брови. Над и под веками, на скулах и подбородке наведите разноцветные матовые тени.

Женщина-вамп

Черное платье, темная кружевная накидка, капроновые колготы, элегантные сапоги или туфли — вещи, которые нужны для женщины-вамп.

Лицо, шею и грудную клетку разрисуйте белой краской, а сверху добавьте необходимые детали черным — круги под глазами, “зашитый рот” и “кости”.

Ведьма

Классическая ведьма всегда ходит в черном плаще и шляпе, носит с собой березовую метлу, различные ингредиенты для зелья и заклинаний.

Чтобы добавить антуража образу, наденьте декоративный безобразный нос и цветные линзы (например, красного, зеленого, фиолетового или синего цвета).