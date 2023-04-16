Герой мемов Чоткий паца Иван Марченко рассказал о своих годах службы на Донбассе, как сложно было приспосабливаться к нормальной жизни и что делал после 24 февраля 2022 года.

Популярность к Ивану пришла неожиданно в 2014 году. Тогда он взорвал интернет фразой “це реально мєрзость”. С того времени к нему прижилось прозвище Чоткий паца з Рівного, и он даже снимал видео в этом стиле, однако резко все оборвал, когда встал на защиту Украины.

Оказывается, что 30-летний Марченко воюет уже девять лет. Сперва участие в Революции Достоинства, далее — волонтерство и добровольное присоединение к штурмовой группе на Донбассе в качестве боевого парамедика.

— Не могу и сожалеть, не могу и радоваться… Я был под Попасной, и в Луганской области, и в Донецкой. Это тот официальный кусок, о котором я могу говорить. Донбасс мне уже действительно как родной, много жизни там прошло. Мы смеемся с ребятами, что как будто и домой хочется, а как будто уже и здесь, как дома, — говорит Иван про свои года на Донбассе.

После пяти лет контракта Марченко вернулся домой, однако не мог привыкнуть к нормальной жизни и начал пить.

— Было скучно, не хватало чуваков. Я привык, что вокруг все взрывается, а тут был, как ежик в тумане. Пока разберешься — тяжело, — признается он.

С такого состояния его вытянула полномасштабная война. Тогда Марченко проснулся дома от гула, выбежал на крыльцо и увидел, как ракеты пролетели мимо. Приехали односельчане на машине, сказали — поехали, он схватил рюкзак и поехал.

Так Иван вновь оказался в военкомате, а после — на Донбассе. Несмотря ни на что, верит — все будет хорошо.