Бизнес и государство могут помочь украинцам перейти на новый календарь, ведь они формируют атмосферу праздника в стране, убежден Вадим Карпьяк.

Почему Украине следует перейти на новый стиль и праздновать зимние праздники вместе со всей Европой, ведущий ток-шоу Свобода слова на ICTV и марафона Единые новости рассказал в новом интервью. А еще поделился, как прошли его праздники, что дарил жене и как общается с родными на расстоянии.

— Для многих украинцев празднование, например, Сочельника 6 января – это традиция, от которой нелегко отказаться. Вы лично готовы праздновать по-новому?

Сейчас смотрят

— Очевидно, отказаться от прошлых традиций празднования будет непросто, потому что привычка – страшная сила. Ко всему, магия праздника, как правило, закладывается в детстве и в дальнейшем становится каноном нашей жизни.

Мне действительно сложно представить Рождество перед Новым годом, ведь все сознательное детство, когда родители закладывали эту магию, это происходило в обратном порядке. Но я теперь прилагаю усилия, чтобы для моих детей праздник и весь праздничный антураж начинался с Николая.

— Украинцы уже имели этап изменения даты празднования Нового года, после чего отмечали два праздника – 1 и 14 января. Думаете, так будет с новым переходом?

— Будет конечно. Но если сейчас передвинуть календарь в рамках григорианского, тогда Старый Новый год как раз и будет приходиться на Василия, Щедрый вечер – на 1 января и будет проходить одновременно с Новым годом.

Поэтому будет логика. Но, конечно, некоторое время эта система будет существовать параллельно. И будут люди, которые еще очень долго будут праздновать первое Рождество, второе, старое, новое.

— Как можно решить проблему перехода на новый календарь?

— Это решается двумя факторами. Первое – сформировать новую систему государственных выходных. Сейчас в Украине есть два выходных на Рождество – 25 декабря и 7 января. И хотя в военное время система празднования не работает, но тем не менее. Со временем государство может упразднить выходной 7 января и сосредоточиться на 25 декабря, договорившись об этом с украинскими церквями – ПЦУ и УГКЦ.

— А какой второй фактор?

— Рынок. Сейчас ощущение праздника людям формируют рынок и медиа. Если показывать Вечера на хуторе близ Диканьки 25 декабря, устанавливать новогодние скидки в магазинах, транслировать по телевизору соответствующие концерты и главную елку зажигать к этой дате, в это время и будет функционировать атмосфера праздника.

Так мы сформируем новую систему празднования. На 7 января же придутся какие-то остатки, распродажи, и на этом закончится рождественско-новогодний цикл. Потому что сейчас для многих эта дата – как начало празднований, потому что потом еще Василия, Крещение, и все растягивается.

— Сейчас ваши дети живут в Великобритании. Их новогодние праздники уже прошли по европейской традиции?

— Да, и мне очень понравилась традиция праздников, которую дети пережили за границей. В начале декабря у них были каникулы, проходили вечеринки в школе и на секциях. И они так ждали вечера 24 декабря, чтобы уснуть и к утру 25-го найти под елкой подарки.

Хотя к детям все же приходил Святой Николай украинский. Марта и Орест писали письмо Николаю, что они временно сменили адрес и теперь искать их нужно в Оксфордшире, а не в Буче. Они указали очень четко адрес, и он их нашел (смеется).

— То есть вы учли пожелания детей и передали подарки?

— Скажем, помощники Николая рассмотрели каждую заявку (улыбается). Хотя мои дети осмотрительно заказывали подарки, с осторожностью, так как понимают: сейчас все деньги идут на ВСУ. Потому дорогие подарки не ждали.

Марта сделала презентацию на компьютере для Николая. Аргументировала, почему она заслужила подарки, что хорошего в этом году делала, и на основании этого выкатала список возможных подарков, которые Николаю будет дешевле и легче достать.

— А жене что дарили на новогодние праздники?

— Я стараюсь быть внимательным мужем и задолго до праздников запоминать, что Таня хочет. В этом году еще учитывал, какой подарок она сможет забрать за границу, допустимый по вопросам безопасности в аэропорту, который пройдет ограничение по багажу.

— Раньше вы рассказывали, что проводите свидания с женой в онлайне и встречаетесь за бокалом вина. До сих пор есть такая традиция?

— Один из залогов крепкой семьи – это регулярное совместное употребление алкоголя. В меру, конечно (смеется). Мы стараемся хотя бы дважды в неделю встречаться в онлайне. Бывает, что у нее бокал пива – в Англии с ним легче, чем с вином. У меня тоже разные напитки могут быть, но звякнуться бокалами, когда есть электричество и интернет – это обязательно. Но сейчас получается, что бокал всегда есть, а вот возможности подключиться в онлайне — нет.