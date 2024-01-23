Певица Злата Огневич решилась на смену имиджа. Артистка поделилась своим перевоплощением с поклонниками.

Злата Огневич подстриглась под каре

В Instagram-stories Злата Огневич отметила, что периодически в ее жизни бывают изменения. Говорит, связано это то ли с личной жизнью, то ли с творчеством, или с внутренним состоянием. На этот раз Огневич решила сделать что-то кардинальное, и коснулось это ее прически.

Злата решила подстричься под каре. Она показала поклонникам фото до, которое было сделано в салоне, на нем артистка предстала еще с длинной. Следующий кадр появился после, на котором певица уже предстала с каре.

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Стоит отметить, новая прическа идет Злате. И, к слову, Огневич не единственная звезда, которая решилась на такие кардинальные изменения с волосами. Многие артистки часто экспериментируют с прической, меняя цвет шевелюры или длину, однако некоторые делают это крайне редко.

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