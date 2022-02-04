Украинская певица Алина Гросу представила автобиографический трек Виски, который написала еще 10 лет назад.

В композиции рассказывается об изменах, несправедливом выборе.

– Я ее написала, когда мне было 16, сидя за роялем в институте. Эта песня абсолютно автобиографична. Это моя история, о которой я долгое время молчала и только когда раны зажили, я решила вам ее презентовать, — рассказала Алина.

По ее словам, все эти 10 лет она искала удачное звучание этой композиции.

— Вдохновлялась 90-ми, фильмами, песнями и своей жизнью. Поиск мог быть бесконечным, но я наконец остепенилась и почувствовала, что все готово! Хотя вполне возможно, что через некоторое время мы представим другие версии, в том числе и лирическую. Интересно, что этот трек стал моим счастливым билетом. Благодаря ему я попала в продюсерский центр, – добавила Гроссу.

Вскоре Гросс планирует презентовать клип на этот трек. Кстати, режиссерами видео выступят сама певица и ее возлюбленный актер Роман Полянский.

Что пишут пользователи сети:

Только я слышу Бумер? Классная фишка! Я с папой в детстве смотрела! Шикарно! Ждем очень клип!

Алиночка, каждая песня супер! Вдохновения в творчестве!

Подъехал новый хит.

Как я ждала эту песню, очень нравится! Но как разочаровала аранжировка, это ссылка к Бумеру, зачем это длинное пиликание сначала, от которых болит голова. Я расстроена таким выбором музыки. Надеюсь, будет ремикс. А песня и мотив супер!