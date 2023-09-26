Украинская продюсер Аля Касперская стала жертвой ограбления. Случилось это на трассе в Испании.

Говорит, о данной схеме знала, поскольку ее предупреждали знакомые, но все равно попалась.

— Схема классическая. Ты едешь, соседняя машина мигает и просит остановиться, показывая, что с твоей машиной беда. Ты останавливаешься, один тебя отвлекает, второй забирает сумку, — рассказала Аля.

Она также проанализировала, почему могла попасться на крючок грабителей. Поскольку Касперская беременна, говорит, плохо себя чувствовала на третьем триместре, ей казалось, что машину ведет. К тому же злоумышленники были возрастными людьми и на очень приличной машине.

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— За время войны моя вера в людей достигла таких высот, что мне казалось совершенно невозможным ограбление беременной женщины с шестилетним ребенком в машине. В рюкзаке, который забрали, были абсолютно все документы, деньги, банковские карты. Как только я села в машину, моя Матильда сказала: — Мама, они забрали твою сумку. Это момент, от которого меня до сих пор прошибает электричеством через все тело, — рассказала Аля.

В итоге она приняла решение погнаться за грабителями, догнала их и прижала к обочине, однако дальше ничего делать не стала, поскольку дочь слишком перепугалась.

Касперская вернулась на место преступления, где обнаружила некоторые свои документы. Денег не было совсем, но ей повезло, поскольку мимо проезжал дальнобойщик из Украины, который остановился и помог ей.

— Саша вытащил €50 и сказал: — Возьмите деньги. У меня больше нет, но до Валенсии вам хватит. Поблагодарила Саше и сказала: — Дайте ваш номер карты, я обязательно верну. Саша ответил: — Не надо! Во-первых, кто-то должен вам сейчас вернуть веру в людей. А во-вторых, мне когда-то помогли, а я теперь помогаю вам. Может, однажды вы поможете кому-то другому, — поделилась историей продюсер.

В итоге, именно благодаря мужчине из Белой Церкви Аля вместе с дочерью добралась до места, куда они изначально следовали.

Фото: Аля Касперская