22 марта россияне безжалостно обстреляли Запорожье. Под вражеским огнем оказались жилые дома, возле которых не расположены никакие военные объекты.

Так, вражеский снаряд попал прямо в многоэтажный дом, где жили мирные жители. По кадрам, появившимся в сети, можно увидеть, что некоторая его часть полностью разрушена. Страна-террорист продолжает воевать с мирным население, поскольку на поле боя все, что они могут — терпеть поражения.

Звезды шоу-бизнеса отреагировали на обстрел Запорожья сегодня, попросив украинцев беречь себя и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Также не стали скрывать селебритиз и своих эмоций к российским оккупантам, публикуя кадры разрушений, чтобы весь мир видел, какие зверства на нашей земле творит враг.

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Актер Тарас Цымбалюк показал кадр разрушенного жилого дома, подчеркнув, что у него просто нет слов.

Певица Злата Огневич не понимает — сколько еще должны страдать граждане нашей страны.

— Горят квартиры. Тут просто жили люди! Ненавижу эту гниль, — эмоционально и коротко высказалась артистка.

Ведущий Анатолий Анатолич отметил то, что под атакой оказались дома мирных людей и остров Хортица.

— Запорожье под обстрелом и другие города тоже. Берегите себя сегодня, — обратился он к подписчикам.

Телеведущая Леся Никитюк показала момент попадания в дом, оставив хэштег #россиястранатеррорист.

Певица Юлия Санина также поделилась последствиями прилета в жилой дом Запорожья.

— Прямо сейчас, — написала она.

Ведущий Андрей Бедняков кратко написал на черном фоне: — Запорожье. Опять.

Певица Светлана Тарабарова подчеркнула, что ВСУ придут за всеми, кто причастен к военным преступлениям против Украины и ее народа.

— Горите в аду те, кто нажимает кнопку пуск. ВСУ придут за вами. Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети, — написала исполнительница.

Певица Надя Дорофеева также показала видеомомент прямого попадания ракеты в жилой дом. Исполнительница призналась, что ей не хватает слов, чтобы описать свои чувства.

22 марта в Запорожье под обстрел попали два девятиэтажных дома. По состоянию на 13:55 известно о 18 пострадавших, среди них – двое детей семи и девяти лет.

11 взрослых госпитализированы. Четверо из них – в тяжелом состоянии, семь – в среднем. На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.

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