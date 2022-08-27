Канадский актер Киану Ривз порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу. Жених увидел звезду в одном из пабов, и пригласил его на церемонию — Киану принял предложение, и сделал вечер незабываемым.

Никки и Джеймс Роаднайт поженились в отеле Fawsley Hall, где также останавливался Ривз. Актер признался, что во время встречи был немного занят, но пообещал явиться на свадьбу.

Персонал свадьбы спустя несколько часов после встрече заявил жениху, что на мероприятии появился очень особенный гость. Актер отказался от алкоголя — он заявил, что устал от поездки, но был не против сфотографироваться с новой семьей.

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— Все это было очень волнительно, и я подошла, чтобы поздороваться и представиться, и я предложил1а ему выпить. Он отказался из-за длительного перелета, был таким добрым, дружелюбным и поздравил нас со свадьбой, — заявила Никки.

Накануне ночью его заметили местные жители в соседнем пабе The Fox and Hounds в Чарвелтоне, где он выпил немного виски и позировал с фанатами на камеру.

Сам актер не спешит связывать свою жизнь с другим человеком — еще в апреле Киану Ривз спровоцировал слухи о своей помолвке с художницей Александрой Грант. Правда, даже слухов дело не зашло — звезда продолжает появляться на чужих свадьбах.