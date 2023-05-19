Украинский певец Melovin рассказал, что думает об артистах, которые переобулись на фоне войны, и с кем он не будет выступать на одной сцене.

— Что делать с этими артистами? Ничего. В бан и забыли. Оно уже умерло и перегорело. Такие артисты не меняются. Знаешь, это как измена в отношениях — если человек изменил, то это сделает это и второй раз, — заявил артист в интервью.

Во время разговора певцу напомнили о сложных ситуациях — к примеру, Лобода и Брежнева, которые помогали Украине в условиях войны.

— Я давно уже говорил, что никогда бы не сделал то, что делали они. Это на их совести. Но я не знаю, как примет эту ситуацию народ. Что касается меня, то я просто артист — пишу музыку и занимаюсь своими делами. Но и у меня есть пара звезд, с которыми я принципиально выступать не буду. С некоторыми я бы даже не ср*л на одном огороде, — признался музыкант.

Напомним, что еще в сентябре 2022 Melovin высказался о русскоговорящих украинцах и их нежелание переходить на родной язык. По мнению певца, это привычка, от которой нужно избавляться, тем более в условиях войны.