Блогер-предательница София Стужук стала мамой в четвертый раз. У нее и ее избранника, бизнесмена из Латвии Антона Левданского, родилась дочь.

Новостью о появлении малышки предательница родины поделилась в Telegram-канале, сообщив, что девочка появилась на свет в 3:55. Новорожденную назвали Васей, очевидно — Василисой.

Не секрет, что блогерша отдает предпочтение домашним родам и этот раз не стал исключением. София обнародовала фото, на которых запечатлена в бассейне во время кормления грудью.

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— В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды и самые непонятные какие-то получились. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток, — написала она.

О том, что Стужук снова станет мамой, стало известно в конце сентября 2022 года. За несколько дней до этого она сообщила, что выходит замуж.

У Софии уже есть трое детей от первого брака, покойного блогера Дмитрия Стужука. Он умер в 2020 году от Covid-19.

Напомним, что блогерша замалчивает войну в Украине и даже пытается найти оправдания кровавым действиям РФ. С начала полномасштабного вторжения Стужук сбежала в Ригу, позже заявив, что не собирается возвращаться в родную страну.