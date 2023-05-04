Голливудский актер Кевин Костнер ошеломлен решением своей жены развестись. Кристин Баумгартнер захотела уйти от мужа спустя 18 лет брака, подав заявление на развод.

И хотя первый брак Кевина закончился разводом на $80 млн из-за слухов об измене, друг актера уверен, что здесь речи об измене не идет.

Последний раз пару видели вместе на Оскаре 2023 в марте, где они улыбались и позировали.

— Кевин был очень удивлен действиями Кристин, он явно не хочет развода и готов принять ее обратно. Это разочаровывает, ведь он любит ее и своих детей. Обвинения в изменене не соответствуют действительности. Не факт, что он вообще знает о причинах развода, — заявил близкий друг Костнера.

Вполне возможно, что к такому решению жену подтолкнули длительные съемки Кевина вдали от дома.

— Соблазны очень сильны, и голодный мир ждет, когда ты упадешь. Так что вы не можете даже попробовать, не заплатив за это огромную цену. Я стараюсь вести свою жизнь с определенной степенью достоинства и благоразумия, но брак — это тяжелая, тяжелая работа, — ранее заявлял Костнер.

Коллеги актера по сериалу Йеллоустоун также удивлены разводом.

— Никто не знал ни о каких проблемах. Он не был “изолирован” на съемочной площадке и часто ездил домой, чтобы навестить свою семью, — заявили инсайдеры со съемочной площадки.

На днях американская певица Шер рассталась со своим возлюбленным, музыкантом Александром Эдвардсом, который более чем в 2 раза моложе артистки. Кто стал инициатором разрыва — неизвестно.