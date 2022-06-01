Украинская певица и главная героиня Холостячки Злата Огневич сделала себе тату. На такое смелое решение она пошла в Одессе.

Об этом Злата поделилась с подписчиками в Instagram. На коротких видео заметно, что певица находится в тату-студии, где мастер делает перманентный рисунок на ее руке.

Сейчас смотрят

Знаменитость рассказала об ощущениях во время нанесения тату — она заявила, что это было медитативно, и совсем не больно. Сам рисунок на теле Златы имеет свой смысл.

— Уналоме — это графическое изображение исполнения, достижений, ошибок, неопределенности, сомнений, страхов, счастья, любви или печали. Это способ представить, как человек эволюционировал и трансформировался для достижения внутреннего покоя, — рассказала Огневич.

Это буддийский символ, который ассоциируется с саморазвитием и духовным ростом человека. Традиционно, он исполняется в минималистичном стиле. На тату Огневич можно увидеть Луну, а также планету — уналоме считается одним из самых загадочных символов.

Ранее Злата рассказала, в каких отношениях сейчас с Андреем Задворным. С начала полномасштабного вторжения ей позвонили только три участника шоу — Макс Тарапата, Дмитрий Шевченко и Олег Плахотнюк. Что касается Задворного, то певица его частично простила за то, что он сделал ей больно.