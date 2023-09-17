VI национальная кинопремия Золота дзиґа признала Екатерину Горностай лучшим режиссером за фильм Стоп-Земля. Победу она получила в номинации Лучшая режиссерская работа.

Горностай боролась за победу с другими известными украинскими режиссерами — в списке номинантов были Олег Сенцов и Тарас Дроня.

Екатерина получила далеко не одну награду — на Золота дзиґа она получила победу в категориях Лучший сценарий и Лучший монтаж.

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Премьера фильма Стоп-Земля состоялась в 2021 году на Берлинском международном кинофестивале. Его сюжет всем давно знаком — история расскажет о старшеклассниках обычной киевской школы, которые проживают обычные учебные буди в ожидании выпускного. Школьная любовь, анонимы и решающая дискотека — все то, что зрителю покажут в картине.

Недавно проект Кофе с кардамоном признали лучшим сериалом на премии Золота дзиґа. Проект состоит из 10 серий, в которых рассказывается судьба юной девушки и ее любви к женатому польскому шляхтичу.