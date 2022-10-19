Британский музыкант Род Стюарт приютил семью из Украины, которая была вынуждена оставить дом из-за вторжения РФ. Артист сам нашел коттедж для Ростислава, Елены и их пятерых детей, а также оплатил аренду на год вперед.

???? Sir Rod Stewart opens up on housing Ukrainian family: https://t.co/m5pG3Q23Pt pic.twitter.com/M24sGqtoTj — The Daily Record (@Daily_Record) October 18, 2022

Желание помочь украинцам у Рода Стюарта появилось после того, как он с женой Пенни увидел новости.

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— Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбежки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло, – отметил музыкант.

Сначала Род Стюарт отправлял грузовики с помощью для беженцев, а затем вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двум из них музыкант дал работу в своем поместье.

— Они все очень благодарны. И это просто заставляет меня хотеть делать больше. Сейчас я думаю приобрести другой дом и приютить там гораздо больше людей, – признается Стюарт.

Rod Stewart rented a home for a family of 7 Ukrainian refugees. He told the Daily Mirror that he & wife Penny Lancaster will pay both the rent & bills for at least a year as the Ukrainian family continue to settle into their new home. #Music pic.twitter.com/TUZv0CNeBW — Music Beat (@MusicBeat5) October 18, 2022

Музыкант уже успел посетить украинскую семью в их новом доме. Они встретили легенду тепло — в вышиванках и с чаем. Несмотря на языковой барьер, им удалось мило провести время.

— Они такая замечательная маленькая семья, к тому же вежливые. Никто из них не говорит на английском, но у них такие замечательные манеры, особенно у подростков. Хотя я не знаю, какие они, когда меня здесь нет, — смеется Стюарт.