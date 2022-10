Британский музыкант Род Стюарт приютил семью из Украины, которая была вынуждена оставить дом из-за вторжения РФ. Артист сам нашел коттедж для Ростислава, Елены и их пятерых детей, а также оплатил аренду на год вперед.

Желание помочь украинцам у Рода Стюарта появилось после того, как он с женой Пенни увидел новости.

— Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбежки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло, – отметил музыкант.

Сначала Род Стюарт отправлял грузовики с помощью для беженцев, а затем вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двум из них музыкант дал работу в своем поместье.

Rod Stewart rented a home for a family of 7 Ukrainian refugees. He told the Daily Mirror that he & wife Penny Lancaster will pay both the rent & bills for at least a year as the Ukrainian family continue to settle into their new home. #Music pic.twitter.com/TUZv0CNeBW

— Music Beat (@MusicBeat5) October 18, 2022