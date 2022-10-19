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Снял дом и платит аренду: Род Стюарт приютил многодетную семью из Украины

19 октября 2022, 12:45
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Род Стюарт
Источник: Depositphotos

Британский музыкант Род Стюарт приютил семью из Украины, которая была вынуждена оставить дом из-за вторжения РФ. Артист сам нашел коттедж для Ростислава, Елены и их пятерых детей, а также оплатил аренду на год вперед.

Желание помочь украинцам у Рода Стюарта появилось после того, как он с женой Пенни увидел новости.

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— Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбежки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло, – отметил музыкант.

Сначала Род Стюарт отправлял грузовики с помощью для беженцев, а затем вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двум из них музыкант дал работу в своем поместье.

— Они все очень благодарны. И это просто заставляет меня хотеть делать больше. Сейчас я думаю приобрести другой дом и приютить там гораздо больше людей, – признается Стюарт.

Музыкант уже успел посетить украинскую семью в их новом доме. Они встретили легенду тепло — в вышиванках и с чаем. Несмотря на языковой барьер, им удалось мило провести время.

— Они такая замечательная маленькая семья, к тому же вежливые. Никто из них не говорит на английском, но у них такие замечательные манеры, особенно у подростков. Хотя я не знаю, какие они, когда меня здесь нет, — смеется Стюарт.

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Источник
Mirror
Теги
Беженцы Війна в Україні
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