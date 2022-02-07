Опять о бестактности: Брежнева ответила на хейт о разнице в возрасте с Меладзе

40-летняя известная певица Вера Брежнева прокомментировала разницу в возрасте со своим 58-летним мужчиной, композитором Константином Меладзе.

Артистка, отвечая на вопросы фолловеров, отметила, что некоторых людей сильно интересует разница в возрасте в ее браке.

— Вы такая молодая, красивая. Зачем вам такой старый мужчина? – спросили у певицы подписчики.

Такой вопрос Брежнева назвала бестактным.

— Желаю вам найти своего мужчину. Такого, чтобы нравился вам, а не всем другим, – написала Брежнева.

Она добавила, что этот вопрос уже стал для нее триггерной точкой.

— В том то и дело, что счастье в отношениях зависит не от возраста. А когда слушаешь свое сердце, доверяешь его выбору, уважаешь себя и партнера, — поделилась артистка.

Также она отметила, что партнерам важно работать над отношениями, а компромиссы должны исходить не только с одной стороны. Вера Брежнева считает, что в отношениях важно, когда у людей совпадают ценности и принципы.

Она рассказала, что отношения требуют огромного труда и усилий с обеих сторон.

— Но когда есть основа — любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, вместе идти вперед, вместе развиваться, то в отношениях возраст точно не играет роли, — заявила певица.