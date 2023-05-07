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Кино и сериалы

Съемки 5 сезона Очень странных дел приостановлены: создатели назвали причину

7 мая 2023, 14:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дивні дива

Съемки финального сезона сериала Очень странные дела от Netflix приостановлены. Всему виной забастовка сценаристов в Голливуде, которая началась в начале мая.

Об этом заявили сами создатели сериала — братья Даффер. Для этого они обратились к поклонникам через Twitter.

— Работа над сериалом не прекращается. Хотя мы с нетерпением ждем начала съемок с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, это невозможно во время забастовки. Мы надеемся, что скоро будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе, — заявили создатели Очень странных дел.

Напомним, что 5 сезон сериала будет финальным в истории. Традиционно, он будет в себя включать 8 эпизодов. 

Предыдущий сезон смог установить рекорд Netflix — на момент выхода он стал самым успешным среди всех сериалов компании. Суммарно его посмотрели более 1 млрд часов.

Съемки начались в начале мая, но быстро прекратились на фоне забастовки голливудских сценаристов. Так, писатели из мира кино требуют от Walt Disney и Netflix более высокую зарплату. Сценаристам уже было предложено новые условия, но на них не согласились. Подобная забастовка длилась 100 дней и обошлась Калифорнии в более $2 млрд. 

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