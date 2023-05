Съемки финального сезона сериала Очень странные дела от Netflix приостановлены. Всему виной забастовка сценаристов в Голливуде, которая началась в начале мая.

Об этом заявили сами создатели сериала — братья Даффер. Для этого они обратились к поклонникам через Twitter.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023