Съемки финального сезона сериала Очень странные дела от Netflix приостановлены. Всему виной забастовка сценаристов в Голливуде, которая началась в начале мая.

Об этом заявили сами создатели сериала — братья Даффер. Для этого они обратились к поклонникам через Twitter.

— Работа над сериалом не прекращается. Хотя мы с нетерпением ждем начала съемок с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, это невозможно во время забастовки. Мы надеемся, что скоро будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе, — заявили создатели Очень странных дел.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

Напомним, что 5 сезон сериала будет финальным в истории. Традиционно, он будет в себя включать 8 эпизодов.

Предыдущий сезон смог установить рекорд Netflix — на момент выхода он стал самым успешным среди всех сериалов компании. Суммарно его посмотрели более 1 млрд часов.

Съемки начались в начале мая, но быстро прекратились на фоне забастовки голливудских сценаристов. Так, писатели из мира кино требуют от Walt Disney и Netflix более высокую зарплату. Сценаристам уже было предложено новые условия, но на них не согласились. Подобная забастовка длилась 100 дней и обошлась Калифорнии в более $2 млрд.