Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Нашли без сознания: Джонни Деппу стало плохо перед концертом

24 июля 2023, 11:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джонни Депп
Источник: Getty Images

Голливудского актера Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште.

Так, в Венгрию Депп приехал вместе со своей группой Hollywood Vampires, там у них должен был состояться концерт в рамках тура, однако коллективу пришлось отменить выступление.

Джонни не явился на саундчек, а потому участники группы принялись его искать. Они обнаружили актера без сознания в номере. Об этом сообщает издание Blikk.

Артиста госпитализировали. Что стало причиной его плохого состояния — неизвестно, однако близкий источник предполагает, что Депп мог находиться под запрещенными препаратами.

— Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызывали врача, чтобы проверить, не было ли в его организме чего-то запрещенного, — сказал инсайдер.

Отметим, выступление Hollywood Vampires в Будапеште должно было состояться 18 июля. 22 июля коллектив выступил в Польше, и там звезда Пиратов Карибского моря был в добром здравии.

Читайте также:
Джонни ДеппУ Джонни Деппа открестились от поездки в РФ: Никаких визитов не будет

Теги
Джонні Депп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь