Голливудского актера Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля в Будапеште.

Так, в Венгрию Депп приехал вместе со своей группой Hollywood Vampires, там у них должен был состояться концерт в рамках тура, однако коллективу пришлось отменить выступление.

Джонни не явился на саундчек, а потому участники группы принялись его искать. Они обнаружили актера без сознания в номере. Об этом сообщает издание Blikk.

Артиста госпитализировали. Что стало причиной его плохого состояния — неизвестно, однако близкий источник предполагает, что Депп мог находиться под запрещенными препаратами.

— Мы так много слышали, что Депп слишком много тусовался, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что ему вызывали врача, чтобы проверить, не было ли в его организме чего-то запрещенного, — сказал инсайдер.

Отметим, выступление Hollywood Vampires в Будапеште должно было состояться 18 июля. 22 июля коллектив выступил в Польше, и там звезда Пиратов Карибского моря был в добром здравии.