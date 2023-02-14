Сегодня, 14 февраля, отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. Период, когда в воздухе витает любовь, когда влюбленные еще раз говорят о своих чувствах друг другу, дарят цветы, подарки и устраивают свидания.

Украинские селебрити — не исключение. Знаменитости в этот день обычно делятся фотографиями своих вторых половинок, говоря о чувствах к ним, и желают поклонникам любви.

Так, музыкальный продюсер Потап обнародовал фото своей супруги, певицы Насти Каменских. Артист подчеркнул, что для него любовь — его вторая половинка.

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— Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая, — написал он.

В свою очередь сама Настя Каменских также в этот день поделилась своим фото, подчеркнув, что любовь — это великая движущая сила, которая управляет людьми и побуждает на невероятные поступки.

— Мать, которая любит своего ребенка, сыновья и дочери, которые любят Родину, мужчины и женщины, окрыленные чувством любви — это люди, способные изменить мир силой своих чувств. Чувства окрыляют, дают сил и делают нас несокрушимыми. Поэтому важно хранить их в сердце и маленьких мелочах, которые нас окружают, — сказала исполнительница.

Актер Тарас Цымбалюк пожелал своим поклонникам быть влюбленными, поскольку чувства — оружие.

— Берегите и приумножайте любовь: она победит что угодно! Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на мгновение и в который раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее! Я точно знаю: без любви жизнь неполноценна! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций, — отметил он.

Актриса и участница романтического реалити Холостяк 12 Виктория Варлей поделилась в День всех влюбленных стихом Лины Костенко Очима ти сказав мені: люблю…

— Как классно научиться любить себя, но большое счастье разделить эту любовь с любимым! Любите друг друга, доверяйте и поддерживайте. Также не забывайте говорить слова любви своим родным не только в День всех влюбленных, а каждый день, — подчеркнула Виктория.

Певица Светлана Тарабарова, которая вскоре в третий раз станет мамой, отметила, что для многих родителей это день уставших.

— Даже когда все валится из рук, когда: Мы же договаривались в этом году без подарков, когда времени на романтику, кажется, нет, поскольку дети занимают собой все пространство и время. Именно в такую минуту вспомните, что они появились на свет именно благодаря вашей любви. Найдите минуту обнять и поцеловать друг друга. И успеть сказать люблю. Потому что это главное! — сказала исполнительница.

Певец Владимир Дантес показал фото своей возлюбленной, дизайнера Даши Кацуриной. Он не стал пустословить, лишь поблагодарил ее.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя также поблагодарил свою супругу, певицу Алешу за семью и детей.