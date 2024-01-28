Певица Алина Гросу показалась под капельницей. Что случилось с артисткой — неизвестно.

Алине Гросу понадобилась помощь врачей

В Instagram-stories Гросу сообщила, что с самого утра находится под капельницей. Она показала себя, а также свою руку, в которой катетер. Также Алина запечатлела растворы для капельниц, прикрепив к фото песню Клавдии Петровны Я щаслива. Сейчас исполнительница в родных Черновцах.

— Жесть доброе утро, — кратко написала артистка.

Кроме того, по всей видимости помощь врачей Гросу понадобилась не только утром, но и накануне вечером.

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— День, если честно, отстой. Кроме работы, на пол дня попала к врачам на капельницы. Приехать в Черновцы и не зачекинеться где-то в больнице нереально, — писала ранее певица.

Напомним, в середине января Алина Гросу получила травму на съемках своего нового клипа. Тогда артистка сорвала полтора ногтя, а потому ей понадобилась помощь врачей.