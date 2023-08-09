Большинство думает, что каре можно укладывать только с ровными волосами, однако на этой стрижке будут шикарно смотреться и элегантные волны.
О том, как сделать легкие волны на каре, Фактам Life раскрыла стилист по прическам Елизавета Чемерис.
— Локоны – это любимая прическа многих девушек, а особой популярностью пользуется легкая волна, которую можно создать разными способами. Легкие волны на каре выглядят очень мило, романтично и непринужденно, – отмечает стилист.
Кстати, сделать легкие волны на каре можно сразу двумя способами.
— Можно использовать выпрямитель или плойку. Очень часто девушки думают, что на каре невозможно сделать локоны, но это не так. Вариантов – очень много, и уже вам выбирать, какой способ нравится больше, — добавляет Елизавета.
Волна на каре с помощью плойки:
Для создания такой укладки вам понадобится плойка на 25 мм.
- Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально.
- Крутим пряди от лица, или чередуя: одна прядь от лица, а другая на лицо (при таком варианте волны получаются более объемными).
- После накрутки прочесываем волосы расческой или можно разобрать локоны с помощью пальцев, до тех пор, пока вас не устроит объем кудряшек, и зафиксировать лаком.
Волна на каре с помощью выпрямителя:
- Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально.
- Отделяем прядь, вставляем сверху выпрямитель и совершаем полный оборот, и только после этого под углом 90 градусов начинаем медленно опускать выпрямитель до конца пряди. И так крутим все волосы.
- Крутить можно либо все волосы от лица, либо чередуя – для большего объема.
- После того как все волосы накручены, немного сбрызгиваем лаком и прочесываем расческой, а в конце, когда вас все устраивает, фиксируем лаком.
Однако стилист отмечает, что есть несколько гораздо более простых вариантов сделать локоны на каре.
- Это локоны на бигуди. Нужно нанести пенку на волосы, разделить их и повернуть каждую прядь на бигуди. После немного подсушить волосы и аккуратно освободить. В конце прочесываем волосы и фиксируем лаком.
- Локоны с помощью косичек. На ночь заплести одну косичку по типу колоска, или несколько – и к утру все это расплести и получить легкие волны.
- Локоны на каре с помощью насадки диффузора на фене. Моем волосы, наносим термозащиту и небольшими прядками укладываем волосы в насадку и сушим. В конце можно прочесать волосы и зафиксировать лаком.