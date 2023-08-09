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Мода

Сможет любой! Стилист рассказала, как сделать волны на каре

9 августа 2023, 11:19
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Хвилі на каре - як зробити
Источник: Unsplash

Большинство думает, что каре можно укладывать только с ровными волосами, однако на этой стрижке будут шикарно смотреться и элегантные волны.

О том, как сделать легкие волны на каре, Фактам Life раскрыла стилист по прическам Елизавета Чемерис.

— Локоны – это любимая прическа многих девушек, а особой популярностью пользуется легкая волна, которую можно создать разными способами. Легкие волны на каре выглядят очень мило, романтично и непринужденно, – отмечает стилист.

Хвилі на каре - як зробити

Кстати, сделать легкие волны на каре можно сразу двумя способами.

— Можно использовать выпрямитель или плойку. Очень часто девушки думают, что на каре невозможно сделать локоны, но это не так. Вариантов – очень много, и уже вам выбирать, какой способ нравится больше, — добавляет Елизавета.

Волна на каре с помощью плойки:

Для создания такой укладки вам понадобится плойка на 25 мм.

  1. Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально.
  2. Крутим пряди от лица, или чередуя: одна прядь от лица, а другая на лицо (при таком варианте волны получаются более объемными).
  3. После накрутки прочесываем волосы расческой или можно разобрать локоны с помощью пальцев, до тех пор, пока вас не устроит объем кудряшек, и зафиксировать лаком.

Волна на каре с помощью выпрямителя:

  1. Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально.
  2. Отделяем прядь, вставляем сверху выпрямитель и совершаем полный оборот, и только после этого под углом 90 градусов начинаем медленно опускать выпрямитель до конца пряди. И так крутим все волосы.
  3. Крутить можно либо все волосы от лица, либо чередуя – для большего объема.
  4. После того как все волосы накручены, немного сбрызгиваем лаком и прочесываем расческой, а в конце, когда вас все устраивает, фиксируем лаком.

Однако стилист отмечает, что есть несколько гораздо более простых вариантов сделать локоны на каре.

  1. Это локоны на бигуди. Нужно нанести пенку на волосы, разделить их и повернуть каждую прядь на бигуди. После немного подсушить волосы и аккуратно освободить. В конце прочесываем волосы и фиксируем лаком.
  2. Локоны с помощью косичек. На ночь заплести одну косичку по типу колоска, или несколько – и к утру все это расплести и получить легкие волны.
  3. Локоны на каре с помощью насадки диффузора на фене. Моем волосы, наносим термозащиту и небольшими прядками укладываем волосы в насадку и сушим. В конце можно прочесать волосы и зафиксировать лаком.
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