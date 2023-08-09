Большинство думает, что каре можно укладывать только с ровными волосами, однако на этой стрижке будут шикарно смотреться и элегантные волны.

О том, как сделать легкие волны на каре, Фактам Life раскрыла стилист по прическам Елизавета Чемерис.

— Локоны – это любимая прическа многих девушек, а особой популярностью пользуется легкая волна, которую можно создать разными способами. Легкие волны на каре выглядят очень мило, романтично и непринужденно, – отмечает стилист.

Кстати, сделать легкие волны на каре можно сразу двумя способами.

— Можно использовать выпрямитель или плойку. Очень часто девушки думают, что на каре невозможно сделать локоны, но это не так. Вариантов – очень много, и уже вам выбирать, какой способ нравится больше, — добавляет Елизавета.

Волна на каре с помощью плойки:

Для создания такой укладки вам понадобится плойка на 25 мм.

Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально. Крутим пряди от лица, или чередуя: одна прядь от лица, а другая на лицо (при таком варианте волны получаются более объемными). После накрутки прочесываем волосы расческой или можно разобрать локоны с помощью пальцев, до тех пор, пока вас не устроит объем кудряшек, и зафиксировать лаком.

Волна на каре с помощью выпрямителя:

Перед накруткой обязательно наносим термозащиту. Делим волосы сначала горизонтально, а затем вертикально. Отделяем прядь, вставляем сверху выпрямитель и совершаем полный оборот, и только после этого под углом 90 градусов начинаем медленно опускать выпрямитель до конца пряди. И так крутим все волосы. Крутить можно либо все волосы от лица, либо чередуя – для большего объема. После того как все волосы накручены, немного сбрызгиваем лаком и прочесываем расческой, а в конце, когда вас все устраивает, фиксируем лаком.

Однако стилист отмечает, что есть несколько гораздо более простых вариантов сделать локоны на каре.