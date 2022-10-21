Wellboy представил песню под названием Стиль. Сингл войдет в будущий альбом, над которым сейчас работает артист.

Новое видео снимали в Киеве за несколько дней до массированных обстрелов РФ. На кадрах видны мост Кличко, парк Шевченко и красный корпус КНУ.

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– К сожалению, так исторически сложилось, что свобода каждому поколению украинцев давалась и дается дорогой ценой. Мы помним и чтим всех, кто пережил драматические времена в истории нашего государства. Сегодня главная цель каждого из нас – выстоять как физически, так и эмоционально, ради победы над врагом. Этой работой мы хотим поддержать украинцев и напомнить, что жизнь продолжается, – заметил Wellboy.

Певец убежден, несмотря на ежедневные новости, любовь и положительные эмоции всегда актуальны. Своей новой песней Стиль Wellboy надеется хотя бы немного поддержать каждого украинца.

— Держите в тонусе ментальное здоровье друг друга и помогайте нашей стране кто чем может, потому что у каждого свой фронт. И именно так, мы обязательно скоро победим, – убежден артист.

В новой работе видно, как изменился Wellboy – теперь он становится более взрослым и романтичным. Вероятно, на это повлияла война и изменения в команде артиста – летом он прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем из-за его прокремлевской позиции. Сначала Бардаш не решался публично осудить кровавую агрессию Кремля, а затем увидел в Украине “нацистов” и сбежал в Москву.