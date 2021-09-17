Холостячка 2 стартовала на СТБ 17 сентября. Уже с первой вечеринки стало понятно — 2 сезон романтического реалити-шоу со Златой Огневич будет эмоциональным.

Уже на первой вечеринке-знакомстве участник шоу довел до слез певицу Злату Огневич.

Во время индивидуального общения Александр Борзенко вспомнил события в Мариуполе 2014 года.

— У меня были серьезные отношения, они длились около шести лет. Я из Мариуполя, он в 2014 году был захвачен сепаратистами. Моя девушка жила на микрорайоне, который был обстрелян. И она переехала во Львов, я остался в Мариуполе на расстоянии. Не было понятно, что будет с Мариуполем. Там прошел референдум, потом мы отбили город, все стало налаживаться, потом опять боевые действия, — вспомнил он.

Во время рассказа Александра на глазах холостячки Огневич появились слезы.

— Это болезненная тема для меня. Извини, — объяснилась певица.

Напомним, Злата Огневич с пяти лет жила с родителями в Крыму. После оккупации полуострова Россией певица не ездила на полуостров. Только недавно Огневич удалось перевезти родителей поближе к себе. Квартиру в Судаке, в которой жили родители Златы Огневич, удалось продать. Теперь семья певицы живет в Украинке под Киевом.