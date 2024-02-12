Певица Злата Огневич выступила перед украинскими военнослужащими и поделилась впечатлениями от концерта, который назвала “особенным и незабываемым”.

Злата Огневич спела для военных

Артистка рассказала поклонникам, что встретилась с настоящими героями нашего времени. Огневич не впервые дает концерты для военных и каждый раз чувствует невероятную силу, гордость и благодарность нашим защитникам. На ее выступление собрался полный зал воинов. Также они сделали фото со Златой на память.

— Я хочу выразить благодарность каждому из вас за теплый прием, за вашу смелость и самоотверженность, за то, что вы готовы стать на защиту других в любое время. Ваше мужество вдохновляет нас всех, и я горжусь тем, что имела возможность поделиться с вами своей музыкой и энергией, — отметила Злата в заметке.

Певица добавила, что своим творчеством всегда хочет поддержать военных. Как-то Огневич устроила импровизированный концерт для раненых воинов, спев для них прямо посреди больницы.

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К слову, артистка регулярно выступает перед украинскими защитниками. Она бывает не только в госпиталях, а выезжает практически на линию фронта.