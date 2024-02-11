Певица Злата Огневич имеет собственные лайфхаки по улучшению настроения. Артистка поделилась с поклонниками списком из трех пунктов, содержащих простые вещи, способные на весь день улучшить ее душевное состояние. Также Злата предложила подписчикам поделиться собственными улучшителями дня.

Злата Огневич рассказала о простых вещах для улучшения настроения

Оказалось, что в этот перечень певица внесла любимый винил, чай из места силы — Карпат, а также новые книги.

— Сейчас читаю Смерть художника Уильяма Дерезевица. Приятно найти единомышленника, — отметила в посте артистка.

Эта книга рассказывает о том, как творческие люди чувствуют себя в цифровую эпоху, что неизбежно влияет на деятельность музыкантов, писателей и художников.

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Реакция сети на список Златы Огневич

В комментариях подписчики откликнулись на предложение певицы поделиться собственными приятными занятиями. Поэтому фолловеры дополнили перечень улучшителей настроения. Есть среди них и творчество самой Огневич.

Утром включить EP альбом Віддаю – и настроение на день гарантировано.

Самое приятное занятие для меня — это стараться не запутаться в собственных шнурках во время утреннего бега!

Музыка также, мотивационное или профессиональное чтиво, планы на следующие рабочие дни (если это выходные).

Люблю покурить кальян, пить кофе, сейчас читаю книгу нашего Иллариона Павлюка Я вижу, вас интересует тьма. Очень рекомендую книгу.

Ранее мы рассказывали, что читают звезды украинского шоу-бизнеса. Нередко они отдают предпочтение мотивационной литературе.