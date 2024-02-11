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Злата Огневич рассказала, что может улучшить ей настроение: всего три вещи в списке

11 февраля 2024, 16:40
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич имеет собственные лайфхаки по улучшению настроения. Артистка поделилась с поклонниками списком из трех пунктов, содержащих простые вещи, способные на весь день улучшить ее душевное состояние. Также Злата предложила подписчикам поделиться собственными улучшителями дня.

Злата Огневич рассказала о простых вещах для улучшения настроения

Оказалось, что в этот перечень певица внесла любимый винил, чай из места силы — Карпат, а также новые книги.

— Сейчас читаю Смерть художника Уильяма Дерезевица. Приятно найти единомышленника, — отметила в посте артистка.

Эта книга рассказывает о том, как творческие люди чувствуют себя в цифровую эпоху, что неизбежно влияет на деятельность музыкантов, писателей и художников.

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Реакция сети на список Златы Огневич

В комментариях подписчики откликнулись на предложение певицы поделиться собственными приятными занятиями. Поэтому фолловеры дополнили перечень улучшителей настроения. Есть среди них и творчество самой Огневич.

  • Утром включить EP альбом Віддаю – и настроение на день гарантировано.
  • Самое приятное занятие для меня — это стараться не запутаться в собственных шнурках во время утреннего бега!
  • Музыка также, мотивационное или профессиональное чтиво, планы на следующие рабочие дни (если это выходные).
  • Люблю покурить кальян, пить кофе, сейчас читаю книгу нашего Иллариона Павлюка Я вижу, вас интересует тьма. Очень рекомендую книгу.

Ранее мы рассказывали, что читают звезды украинского шоу-бизнеса. Нередко они отдают предпочтение мотивационной литературе.

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