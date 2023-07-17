Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Злата Огневич потроллила родственников из Крыма по поводу моста

17 июля 2023, 16:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Злата Огневич
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич посмеялась над вымышленными родственниками из Крыма. Артистка показала смешной ролик, в котором якобы созвонилась с ними по поводу моста.

В TikTok Злата обнародовала новый ролик, посвященный новостям по поводу взрывов на Крымском мосту ночью 17 июля. В нем ей якобы звонят родственники с полуострова сообщить о последних событиях, сама Огневич сперва делает вид, что ей грустно от этого, но потом перестает скрывать свою радость.

@zlata_ognevich Слава ЗСУ! Слава Україні! ???????? #крим #кримськийміст #українці #зсу #українка #СлаваЗСУ #ЗлатаОгневич #Холостячка #рекукраїна ♬ оригинальный звук — Анет

— Звонили родственники из Крыма. Говорили, что мост опять подорвали, — говорится в описании видео.

Поклонники исполнительницы оценили ее шуточный ролик, отметив, что понедельник начался с хороших новостей.

  • Просматриваю уже 10 раз и не могу остановиться.
  • Утро действительно доброе.
  • Я сегодня тоже прыгала от радости.
  • Утро начинается не с кофе.
  • Впервые понедельник начался отлично, — пишут в комментариях Огневич.

Напомним, свое детство Злата Огневич провела в Крыму, куда переехала с родителями в пять лет. Уже потом артистка перебралась в столицу, куда переехали и ее мама с папой.

В одном из интервью Злата говорила, что родственников на полуострове у нее нет, поскольку там она просто жила некоторое время, однако товарищи были.

Читайте также:
Злата Огневич потроллила родственников из Крыма по поводу мостаМечтаю, чтобы РФ сдохла! Злата Огневич про друзей из Крыма

Теги
Злата Огневич Крым
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь