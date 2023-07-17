Певица Злата Огневич посмеялась над вымышленными родственниками из Крыма. Артистка показала смешной ролик, в котором якобы созвонилась с ними по поводу моста.

В TikTok Злата обнародовала новый ролик, посвященный новостям по поводу взрывов на Крымском мосту ночью 17 июля. В нем ей якобы звонят родственники с полуострова сообщить о последних событиях, сама Огневич сперва делает вид, что ей грустно от этого, но потом перестает скрывать свою радость.

— Звонили родственники из Крыма. Говорили, что мост опять подорвали, — говорится в описании видео.

Поклонники исполнительницы оценили ее шуточный ролик, отметив, что понедельник начался с хороших новостей.

Просматриваю уже 10 раз и не могу остановиться.

Утро действительно доброе.

Я сегодня тоже прыгала от радости.

Утро начинается не с кофе.

Впервые понедельник начался отлично, — пишут в комментариях Огневич.

Напомним, свое детство Злата Огневич провела в Крыму, куда переехала с родителями в пять лет. Уже потом артистка перебралась в столицу, куда переехали и ее мама с папой.

В одном из интервью Злата говорила, что родственников на полуострове у нее нет, поскольку там она просто жила некоторое время, однако товарищи были.