Блогер Даша Квиткова призналась, пошла бы ли еще раз на романтическое шоу Холостяк. Она была участницей девятого сезона с Никитой Добрыниным, женой которого впоследствии стала. Сейчас пара уже в разводе.

Даша Квиткова об участии в шоу Холостяк

По словам Даши, на проект Холостяк она бы больше не пошла. Объяснила Квиткова это переживаниями, которые испытывала после, а потому такого опыта больше не хотела бы. Об этом она сказала в эфире Нашего радио.

— Это на тот момент очень сломало меня морально. Когда я просматривала прошлые сезоны, видела девушек и просто чувствовала их боль. Как им сложно, морально тяжело, как они впоследствии переживают, когда это все показывают на экране. Поэтому я бы, наверное, такой опыт не повторила, — подчеркнула блогер.

Говорит, что благодарна проекту за опыт и то, что он подарил ей семью, в которой родился сын Лев.

Сейчас смотрят

— Это была невероятная история, но я не повторила бы. Особенно если у тебя складываются какие-то отношения с холостяком, то потом очень больно все это смотреть на экране, — поделилась Даша.

Напомним, уже этой осенью на экраны выйдет новый сезон романтического проекта. Новым Холостяком стал Александр Терен. Сам военный надеется найти на шоу настоящую любовь.