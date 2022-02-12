Перед объявлением победителя отбора на Евровидение 2022 выступила член жури, певица Джамала. Артистка в финале Нацотбора исполнила трек Потайки, который вошел в одноименный максисингл.

Кстати, проблемы со звуком на отборе наблюдались и во время выступления Джамалы.

Что известно о песне Потайки

Всего в максисингл Потайки вошли три композиции: Далі йду, Мабуть, Потайки.

В этих композициях она раскрыла три сокровенных эпизода своей жизни. Один из них – признание в любви, после которого ее отвергли. Кстати, автором песен выступила именно Джамала.

— Она словно поход к психотерапевту, потому что это воспоминания из моего тинейджерства. Тогда я впервые призналась в любви и почти в прямом смысле получила пощечину, потому что я не ожидала такого неприятия, – рассказывала ранее Джамала.

Джамала на Евровидении

Украинская певица Джамала представляла Украину на Евровидении в 2016 году. Тогда для европейской публики она спела песню 1944, посвященную тяжкой судьбе крымскотатарского народа.