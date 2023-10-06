Утром 6 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. Очередной террористический акт с жертвами активно обсуждают украинцы, среди них и звезды.

Реакция звезд на обстрел Харькова 6 октября — далее в материале.

Музыкант Святослав Вакарчук показал последствия обстрела и напомнил всему миру, что Россия все еще чувствует себя безнаказанной на фоне всех санкций и ограничений.

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— Безнаказанное зло ведет себя именно так и продолжает убивать людей, — добавил артист.

Ведущая на Новом канале Леся Никитюк показала видео последствий ракетного удара по Харькову.

Певица Надя Дорофеева выразила соболезнования всем пострадавшим в Харькове от рук оккупантов этим утром.

Ведущая Маша Ефросинина поделилась видео от United24, где показываются первые минуты после обстрела.

Артиста Монатика неприятно поразила статистика пострадавших в результате обстрела.

— Харьков. Из-за обстрела умер ребенок, 16 человек ранены.., — заявил музыкант.

Ведущая на канале ICTV Юлия Зорий также выразила сочувствие и показала последствия терроризма со стороны РФ.

Певица Alyona Alyona также выразила соболезнования тем, кто пострадал.

Напомним, что ранее звезды отреагировали на обстрел села Гроза в Харьковской области. Знаменитости выразили соболезнования и заявили, что Россия уже давно утратила здравомыслие.