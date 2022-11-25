Звезду K-pop из Канады Криса Ву приговорили к 13 годам тюремного заключение за изнасилование трех женщин. Одной из жертв было 17 лет — она тогда была студенткой.

Известно, что 32-летний певец был участником бойз-бэнда K-pop EXO и покинул его в 2014 году, начав успешную сольную карьеру в качестве певца, актера и модели.

Обвинения ему выдвинула 19-летняя студентка Ду Мэйчжу в 2021 году. По ее словам, изнасилование произошло на свидании — в тот момент ей было 17 лет. Тогда певца раскритиковали, а крупные бренды разорвали с Ву контракты.

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Расследование показало, что с ноября по декабрь 2020 года он изнасиловал трех женщин у себя дома. Известно, что он отсидит 13 лет, а после его ждет депортация в Канаду.

Раньше он был также оштрафован на $84 млн за уклонение от уплаты налогов — правоохранительные органы доказали, что певец использовал фиктивный бизнес, чтобы скрывать реальные показатели доходов.

Известно, что на пике своей славы Крис Ву был одной из самых популярных звезд Китая — он работал с Louis Vuitton и Bulgari до скандала с тремя женщинами.

Впрочем, не только музыкантов обвиняют в незаконной деятельности касательно женщин. Звезду сериала Игра в кальмара от Netflix О Ен Су обвиняют в сексуальных домогательствах. Ему предъявили обвинения из-за инцидента, который якобы случился в 2017 году.