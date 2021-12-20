Индийскую фотомодель и звезду Болливуда Айшварию Рай вызвали на допрос в Управление по защите правопорядка в связи с расследованием разоблачения Panama Papers в 2016 году.

Ее допрашивают из-за возможного нарушения Закона об управлении иностранной валютой.

Айшвария была одной из нескольких выдающихся личностей, которых упомянули в Panama Papers. Также там упомянут ее муж Абхишек Баччан.

Агентства активно ведут дело против Баччанов, которые, как показывают записи , в 2005 году открыли офшорную компанию Amic Partners Limited на Британских Виргинских островах.

Рай не впервые вызывают на допрос, однако она тянула время, поэтому он состоялся только сейчас.

Документы, касающиеся Баччанов, были частью документации, которая велась Mossack Fonseca (MF). Панамская фирма помогала создавать оффшорные компании. Они показали, что как минимум три года Рай и ее семья были частью Amic Partners. 14 мая 2005 года они были назначены ее директорами с первоначальным уставным капиталом в $50 тыс.

18 июня 2005 года решением правления Amic статус Рай был изменен на акционера. А 5 июля 2005 года во внутренних инструкциях, которыми обменивались сотрудники MF, говорилось, что один из акционеров попросил сократить ее имя с Ашварии Рай до А Рай из соображений конфиденциальности.

Ранее представители Рай заявляли, что любая информация о деятельности зарегистрированных Баччанами компаний, которую получили журналисты — ложная.