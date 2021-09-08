Американская актриса и звезда фильма Эмили в Париже Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл.

На личной странице в Instagram Лили обнародовала фото со свадебной церемонии, которая состоялась 4 сентября в штате Колорадо. Пара позировала на природе и на фоне водопада.

— Я никогда не хотела быть чей-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг для друга. Я люблю тебя за пределами всего, — трогательно написала Лили.

Актриса добавила, что их свадебная церемония была магической. Хотя мероприятие прошло достаточно скромно, в кругу близких друзей и родных.

— То, что начиналось как сказка, теперь стало моей вечной реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько потусторонними были эти прошедшие выходные, но магия — это довольно хорошее место для начала, — написала Коллинз.

Для важного события актриса выбрала белое кружевное платье от американского дизайнера Ральфа Лорена. Свой образ она дополнила низким пучком, серьгами и нежным макияжем.

Чарли Макдауэлл на свадебных фото позировал в черном костюме и белой рубашке с бабочкой.

Для Лили и Чарли этот брак стал первым. Об отношениях пары стало известно в 2019 году. Они не скрывали свои чувства, поэтому часто выходили вместе на публику и делились общими фотографиями.

А заручилась пара в сентябре 2020 года. Тогда Чарли Макдауэлл романтично сделал предложение любимой среди гор.

До этого у Чарли были романтические отношения с Эмилией Кларк и Руни Марой, а у Лили Коллинз был роман с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

Лили Коллинз получила известность после премьеры сериала Эмили в Париже, которая состоялась в Netflix в октябре 2020 года.

Лента рассказывает об американке Эмили Купер из Чикаго, которую отправляют в командировку в Париж. Там ей придется работать маркетинг-директором рекламной компании, которая сотрудничает с модными брендами.

Второй сезон сериала уже снят. Его премьера должна состояться в конце 2021 года.