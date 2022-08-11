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Звезда сериала Беверли-Хиллз 90210 Дениз Дауз впала в кому

11 августа 2022, 11:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Звезда сериала Беверли-Хиллз 90210 Дениз Дауз впала в кому

Американская актриса Дениз Дауз впала в кому. Звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам сестры Трейси Дауз, Дениз впала в кому после заражения менингитом.

— Я прошу поддержки и молитв для меня и моей сестры. В настоящее время она находится в больнице в коме, вызванной опасной формой менингита. Врачи не знают, когда она выйдет из комы, поскольку она не была вызвана медицинскими препаратами, — написала Трейси в Instagram.

Она также добавила, что ее сестра является яркой актрисой и режиссером, у которой должно быть много лет впереди.

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Напомним, что Дениз Дауз известна не только по роли миссис Ивонн Тизли в сериале Беверли-Хиллз, 90210. Она также снималась в таких популярных сериалах, как Страж и доктора Ронды Пайн, Анатомия страсти, Доктор Хаус и многих других.

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Источник
Deadline
Теги
актриса кома
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