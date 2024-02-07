Актриса Джина Карано подала в суд на студии Disney и Lucasfilm за увольнение из сериала Мандалорец в 2021 году из-за поста в социальных сетях, в котором она сравнила республиканцев с евреями во время Холокоста.

Что требует Джина Карано

Иск, поданный в федеральный суд Калифорнии, содержит обвинения в неправомерном увольнении и дискриминации. Также Карано требует, чтобы суд заставил Lucasfilm вернуть ей роль и выплатить не менее $75 тыс. штрафных убытков.

В шоу по вселенной Звездных войн Карано сыграла Кару Дюну — повстанку, ставшую наемницей. Она задействована в первых двух сезонах Мандалорца.

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В иске актрисы говорится, что Disney и Lucasfilm не признают права других людей на мнение, расходящееся с их видением.

— Они четко дали понять, что в их империи приемлема лишь ортодоксальность в мыслях, словах и действиях, и что те, кто осмелился поставить ее под сомнение или не смог полностью ей соответствовать, не будут приняты, — указано в документе.

Истица напомнила, что актеры Педро Паскаль (Дин Джарин в Мандалорке) и Марк Гэмилл (Люк Скайуокер в Звездных войнах) сравнивали тогдашнего президента США Дональда Трампа и его сторонников с Адольфом Гитлером и нацистами, но Disney на это не реагировал. Карано считает, что компания проявляет дискриминацию, закрывая глаза на политические заявления мужчин-звезд без каких-либо финансовых или профессиональных последствий.

Какое отношение к иску Карано имеет Илон Маск

Миллиардер Илон Маск финансирует иск, выполняя свое обещание оплачивать судебные иски людей, которые заявляют о дискриминации со стороны постов в Twitter/X. Бизнесмен является владельцем этой соцсети. Однако посты, о которых идет речь в деле, появились в Instagram-сториз Карано. Тем не менее, Маск все равно поддерживает актрису в ее требованиях к Disney.

— В знак приверженности X Corp. к свободе слова мы гордимся тем, что оказываем финансовую поддержку иску Джины Карано. Таким образом мы предоставляем ей возможность добиться подтверждения своих прав на свободу слова в X и возможность работать без издевательств, преследований и дискриминации, — заявил руководитель бизнес-операций X Джо Бенарроч.