Звезда фильма Киборги Андрей Исаенко готов стать на защиту Украины в реальной жизни. Актер отметил, что не скрывается от мобилизации, и сам стал на учет во время полномасштабного вторжения.

— У меня есть определенные проблемы с коленями из-за роста, еще какие-то с ЖКТ проблемы, но если мне позвонят из военкомата и скажут приходить, спокойно пойду туда, — поделился Исаенко в разговоре на канале Алины Доротюк.

Актер добавил, что всегда на связи с военными для волонтерской помощи. Вместе с тем Андрей Исаенко вспомнил, как его семье понадобилась помощь украинских защитников. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили поселок Иванков Киевской области. В оккупации оказалась беременная сестра жены с маленькой дочкой и мужем, который служил в АТО. Родным актера пришлось скрываться. К счастью, впоследствии всех по очереди удалось вывезти. В частности присоединились к спасению невестки знакомые военные Андрея.

— Повезло, что пацаны вывезли, привезли. Мы с ними сфоткались, поблагодарил, отдал все, что у меня было — какой-то броник, каска, — растроганно поделился актер.

После освобождения Иванкива родные Исаенко вернулись в поселок. Актер продолжает помогать армии и отмечает, что сборы на нужды военных сейчас продвигаются тяжелее. Андрей Исаенко призвал украинцев в тылу не забывать, благодаря кому они ежедневно могут просыпаться и, вопреки всему, радоваться жизни.

Сейчас смотрят

Фото: скрин с интервью на канале Алины Доротюк