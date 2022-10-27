Участник проекта Холостячка, психолог и блогер Роман Свечкоренко собрался жениться. Роман опубликовал в Instagram милое видео, на котором присутствует его избранница Валерия и кольцо.

Так, в коротком ролике видно, как его избранница гуляет по улице, покупает продукты в магазине и играет с собакой, и в это время за ее спиной Роман показывает обручальное кольцо в синей коробочке, которое он для нее подготовил.

Видео заканчивается трогательным моментом, где Свечкоренко на сцене перед публикой становится на колено и делает предложение. Его девушка соглашается и они нежно поцеловались после этих слов.

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Психолог заявил, что видео снималось без ведома для Валерии.

— Пожалуй, самое сложное видео в моем профиле. Несколько моментов были прямо на грани, — заявил Свечкоренко.

Ранее Роман утверждал, что война сблизила его и Валерию. Он также признался, что свадьба и беременность несовместимы с нынешней ситуацией в стране, поэтому пара решила дождаться конца войны.

В то же время, Злата Огневич интригует фанатов подробностями о своих отношениях. Она ответила в Instagram так, будто сама не уверенна, что происходит на ее любовном фронте.