Звезда Гарри Поттера Бонни Райт родила первенца

Британская актриса Бонни Райт, которая сыграла Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, впервые стала мамой.

Радостной новостью 32-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram.

Бонни Райт обнародовала фото сына и призналась, что рожала дома. Малыша назвали Элио Оушен, он появился на свет 19 сентября.

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— Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Мы очень благодарны нашей команде, которая держала нас за руки и сделала наше путешествие таким радостным, — написала актриса.

Райт поблагодарила акушеров, которые помогли появиться на свет ее сыну, а также мужа, который присутствовал на родах.

С 2021 года Бонни Райт состоит в браке с бизнесменом Эндрю Лококо. Свадебная церемония пары состоялась в Калифорнии. Райт шла к алтарю в платье, которому более ста лет.

Актриса также известна ролями в фильмах Остров надежды и Агата Кристи: Жизнь в образах.

Фото: Бонни Райт