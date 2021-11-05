Украинскую певицу Тину Кароль раскритиковали в сети за откровенный наряд.
На днях артистка посетила TikTok-дом uLove Home. Для гостевого визита Тина выбрала облегающий комбинезон цвета мокко, который надела без нижнего белья.
В сети обнародовали видео, на котором Кароль позирует в этом довольно смелом наряде.
Большинство подписчиков Тины считают, что ее наряд слишком вульгарный. Кое-кто отметил, что такой внешний вид недопустим, поскольку все могут рассмотреть самые интимные части тела звезды.
- Насколько Тина хороша, но этот костюм…
- Вульгарности больше, чем допустимо. Раньше вы мне нравились, а теперь…
- Это уж слишком!
- Тиночка, раньше вы были лучше, а сейчас я вас не понимаю.
- Да зачем так бедро задирать?
- Поведение как у студентки.
- Перебор.
- Тина сошла с ума.
- Чем дальше, тем хуже.
- Эстетика и вульгарность – это разные вещи. Грустно.
- Чтобы такое одевать, нужно иметь хорошую фигуру.
- Ничего не смущает, или так было задумано?
- Зачем все эти кривляния, странный наряд?
- Взрослая женщина, а таким занимается, – пишут в сети.
Однако под постом нашлись и положительные комментарии. Верные поклонники Тины отметили ее сексуальность и красоту.
Ранее Тина Кароль рассказывала о половом воспитании своего сына. Артистка призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним Вениамином не разговаривает. В то же время, просит об этом мужчин из близкого окружения.
Она подчеркнула, что некоторые темы достаточно сложно ей, как женщине, обсуждать с сыном-подростком.