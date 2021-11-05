Украинскую певицу Тину Кароль раскритиковали в сети за откровенный наряд.

На днях артистка посетила TikTok-дом uLove Home. Для гостевого визита Тина выбрала облегающий комбинезон цвета мокко, который надела без нижнего белья.

В сети обнародовали видео, на котором Кароль позирует в этом довольно смелом наряде.

Большинство подписчиков Тины считают, что ее наряд слишком вульгарный. Кое-кто отметил, что такой внешний вид недопустим, поскольку все могут рассмотреть самые интимные части тела звезды.

Насколько Тина хороша, но этот костюм…

Вульгарности больше, чем допустимо. Раньше вы мне нравились, а теперь…

Это уж слишком!

Тиночка, раньше вы были лучше, а сейчас я вас не понимаю.

Да зачем так бедро задирать?

Поведение как у студентки.

Перебор.

Тина сошла с ума.

Чем дальше, тем хуже.

Эстетика и вульгарность – это разные вещи. Грустно.

Чтобы такое одевать, нужно иметь хорошую фигуру.

Ничего не смущает, или так было задумано?

Зачем все эти кривляния, странный наряд?

Взрослая женщина, а таким занимается, – пишут в сети.

Однако под постом нашлись и положительные комментарии. Верные поклонники Тины отметили ее сексуальность и красоту.

Ранее Тина Кароль рассказывала о половом воспитании своего сына. Артистка призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним Вениамином не разговаривает. В то же время, просит об этом мужчин из близкого окружения.

Она подчеркнула, что некоторые темы достаточно сложно ей, как женщине, обсуждать с сыном-подростком.