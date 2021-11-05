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Сошла с ума: Кароль раскритиковали за наряд без нижнего белья

5 ноября 2021, 12:10 Валентина Чорна
кароль
Источник: Тіна Кароль

Украинскую певицу Тину Кароль раскритиковали в сети за откровенный наряд.

На днях артистка посетила TikTok-дом uLove Home. Для гостевого визита Тина выбрала облегающий комбинезон цвета мокко, который надела без нижнего белья.

В сети обнародовали видео, на котором Кароль позирует в этом довольно смелом наряде.

Большинство подписчиков Тины считают, что ее наряд слишком вульгарный. Кое-кто отметил, что такой внешний вид недопустим, поскольку все могут рассмотреть самые интимные части тела звезды.

  • Насколько Тина хороша, но этот костюм…
  • Вульгарности больше, чем допустимо. Раньше вы мне нравились, а теперь…
  • Это уж слишком!
  • Тиночка, раньше вы были лучше, а сейчас я вас не понимаю.
  • Да зачем так бедро задирать?
  • Поведение как у студентки.
  • Перебор.
  • Тина сошла с ума.
  • Чем дальше, тем хуже.
  • Эстетика и вульгарность – это разные вещи. Грустно.
  • Чтобы такое одевать, нужно иметь хорошую фигуру.
  • Ничего не смущает, или так было задумано?
  • Зачем все эти кривляния, странный наряд?
  • Взрослая женщина, а таким занимается, – пишут в сети.

Однако под постом нашлись и положительные комментарии. Верные поклонники Тины отметили ее сексуальность и красоту.

Ранее Тина Кароль рассказывала о половом воспитании своего сына. Артистка призналась, что на тему отношений и секса с 13-летним Вениамином не разговаривает. В то же время, просит об этом мужчин из близкого окружения.

Она подчеркнула, что некоторые темы достаточно сложно ей, как женщине, обсуждать с сыном-подростком.

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