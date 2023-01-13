Модель Виктория Апанасенко, которая представляет Украину на Мисс Вселенная 2022, продолжает покорять публику своими нарядами от отечественных дизайнеров. В этот раз девушка приковала взгляды к вечернему платью от Ивана Фролова.
Основной цвет платья — черный, который символизирует темные времена, которые переживает Украина. На нем вышито сине-голубое сердце.
— Символ боли, потерь, разрушенных судеб. Трагедия войны и все те разрушения, которые она приносит человечеству. Черный цвет – это цвет траура, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решительность. Напоминание, что самый темный час перед рассветом. Вышитое вручную желто-голубое сердце – часть благотворительного проекта Frolov, — рассказала Виктория в Instagram.
Изюминкой образа стал шлейф в цветах нашего флага, символизирующий свободу. Золотые кристаллы над сине-желтым элементом – это лучи веры, надежды, света, победившего тьму.
— Это о сильном духе нашего народа, борющегося за будущее своих детей. Это символ жизни и символ света, излучаемого нашими сердцами. Жизнь победит смерть, а свет – тьму, — подчеркнула Апанасенко.
Подписчики Мисс Украины Вселенной не стали скрывать своего восторга, отметив, что платье и вправду очень красивое.
- Непревзойденное платье, шикарный образ, гордость нашего дизайнера!
- Невероятная. Хорошо описали трудную ситуацию в стране. Россиянка в красном, как кровь, что и не удивительно! Утопают в той крови! Лучше не придумаешь.
- Это просто шедевр, что платье, что наша украинка.
- Очень круто!
- Платье шикарное в деталях! — Пишут в комментариях под фото.
Напомним, в Новом Орлеане во всю идет конкурс Мисс Вселенная 2022. 12 января в 3:00 по киевскому времени состоялся показ Национальных костюмов.
14 января — 15 по Киеву пройдет финал, в котором определят победительницу.
Фото: Виктория Апанасенко