Модель Виктория Апанасенко, которая представляет Украину на Мисс Вселенная 2022, продолжает покорять публику своими нарядами от отечественных дизайнеров. В этот раз девушка приковала взгляды к вечернему платью от Ивана Фролова.

Основной цвет платья — черный, который символизирует темные времена, которые переживает Украина. На нем вышито сине-голубое сердце.

— Символ боли, потерь, разрушенных судеб. Трагедия войны и все те разрушения, которые она приносит человечеству. Черный цвет – это цвет траура, он показывает цену нашей свободы. Но также это описывает силу и внутреннюю решительность. Напоминание, что самый темный час перед рассветом. Вышитое вручную желто-голубое сердце – часть благотворительного проекта Frolov, — рассказала Виктория в Instagram.

Изюминкой образа стал шлейф в цветах нашего флага, символизирующий свободу. Золотые кристаллы над сине-желтым элементом – это лучи веры, надежды, света, победившего тьму.

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— Это о сильном духе нашего народа, борющегося за будущее своих детей. Это символ жизни и символ света, излучаемого нашими сердцами. Жизнь победит смерть, а свет – тьму, — подчеркнула Апанасенко.

Подписчики Мисс Украины Вселенной не стали скрывать своего восторга, отметив, что платье и вправду очень красивое.

Непревзойденное платье, шикарный образ, гордость нашего дизайнера!

Невероятная. Хорошо описали трудную ситуацию в стране. Россиянка в красном, как кровь, что и не удивительно! Утопают в той крови! Лучше не придумаешь.

Это просто шедевр, что платье, что наша украинка.

Очень круто!

Платье шикарное в деталях! — Пишут в комментариях под фото.

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Напомним, в Новом Орлеане во всю идет конкурс Мисс Вселенная 2022. 12 января в 3:00 по киевскому времени состоялся показ Национальных костюмов.

14 января — 15 по Киеву пройдет финал, в котором определят победительницу.

Фото: Виктория Апанасенко