В Крыму умерла мама дуэта Anna Maria Лариса Опанасюк. Ей было 60 лет. До мая 2023 года женщина была “уполномоченной по правам человека” на полуострове и сотрудничала с оккупантами.

Причиной смерти стала болезнь. Опанасюк ушла из жизни в симферопольской больнице имени Семашко. Об этом пишут росСМИ.

Anna Maria пока что смерть матери не комментировали.

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Лариса Опанасюк занимала “должность вице-премьера” в подконтрольном России “правительстве” Сергея Аксенова. В 2014 году она получила “награду” За возвращение Крыма. Отец артисток также работает на оккупационную власть.

Дочери коллаборантки живут в Украине и поддерживают родную страну в полномасштабной войне. Они выступают в госпиталях перед военными, на линии фронта и дают концерты.

Однако в 2019 году они попали в скандал во время нацотбора на Евровидение. Тогда Anna Maria не смогли сказать, чей Крым, лаконично отметив, что это их родина.

Фото: Anna Maria