Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате — это будет адаптация самого известного мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы.

— СТБ всегда был новатором и задавал на украинском телевизионном рынке высокую планку в производстве масштабных развлекательных шоу и громких реалити. Когда-то мы вывели профессиональные танцы на новый уровень, сделали их успешным и востребованным жанром, влюбили в них всю страну и вырастили звезд, которые стали примером для начинающих танцоров. Мы держим руку на пульсе и стремимся создавать для украинского зрителя только самые лучшие проекты.

Поэтому сегодня мы возвращаем танцы на СТБ в формате, который отвечает самым высоким профессиональным запросам и производится на современном технологическом уровне, — комментирует генеральный продюсер производства программ СТБ Наталья Франчук.

World of Dance — это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине.

— Это лучший формат современного танцевального шоу, который существует на мировом телевидении. Новые Танцы на СТБ будут более технологическими по уровню производства. Благодаря круглой сцене каждое выступление зрители и судьи смогут рассмотреть в деталях со всех сторон и оценить его технические и художественные преимущества. Этот формат не ограничивает участников по возрасту 18+ или количеству, как было ранее. Отныне соревноваться можно сольно, дуэтами, трио и большими командами.

Мы дадим танцорам и танцовщицам лучшую площадку, где они смогут реализовать свою мечту и продемонстрировать талант на высшем уровне. Это будет настоящая танцевальная бомба, и нам уже не терпится погрузить зрителей в мир красоты, уникальных постановок и искренних эмоций — все то, за что украинцы так любят танцы на СТБ, — комментирует руководитель проекта Танцы. World of Dance Анатолий Максимов.

Проект Танцы. World of Dance создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов Танцуют все, сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в этом году возродила легендарное шоу Україна має талант, ставшее лучшей программой осеннего телесезона.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.