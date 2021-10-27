Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию музыкального продюсера Игоря Кондратюка, в которой тот просил запретить гастроли российских артистов.

Президент перенаправил петицию в СБУ и СНБО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Минкульт составляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений СБУ и СНБО или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также он отметил, что в Украине уже существует ряд ограничений для артистов, которые в открытую поддерживают политику и действия Владимира Путина.

Кроме того, запрещается проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, и если один из них внесен в черный список Минкульта.

— С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мною направлена петиция премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, — отметил президент.

В конце сентября Игорь Кондратюк опубликовал на сайте Офиса президента петицию о полном запрете концертной деятельности артистов из страны-агрессора России.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV продюсер отметил, что Украине стоит вообще отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией, а артисты и вовсе являются публичными лицами страны-агрессора.

В частности он вспомнил о туре певицы Любови Успенской, который состоялся недавно в Украине. Артистка не скрывает своей любви к Путину.

Вспомнил продюсер и о концертах Басты, который ранее посещал оккупированный Крым.