Президент Украины Владимир Зеленский был не в восторге от идеи провести Евровидение-2023 на территории Великобритании.

Он признался, что говорил с людьми, ответственными за выбор локации, однако Украине не удалось уговорить их, чтобы конкурс состоялся в соседнем государстве, например, в Польше.

Зеленский хотел, чтобы граждане имели возможность поехать на песенный конкурс, ведь нынешнее Евровидение происходит именно от имени Украины. Он объяснил, что на территории Польши сейчас временно живут миллионы украинцев, которые хотели бы посмотреть на шоу вживую.

— Хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается. Потому что мы боремся именно за самое главное: за людей и за жизнь. Я связывался с людьми с Евровидения, которые принимают решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит, — отметил президент.

В то же время он объяснил, что его волнует геноцид украинцев, поэтому победа в войне — это приоритет. Однако вопросом, где будут проводить Евровидение, он также занимался.