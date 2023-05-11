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Зеленский просил, чтобы Евровидение состоялось не в Британии: президент объяснил причину

11 мая 2023, 18:16
Юлия Захарченко редактор ленты
Зеленский просил, чтобы Евровидение состоялось не в Британии: президент объяснил причину
Источник: Офис президента Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский был не в восторге от идеи провести Евровидение-2023 на территории Великобритании.

Он признался, что говорил с людьми, ответственными за выбор локации, однако Украине не удалось уговорить их, чтобы конкурс состоялся в соседнем государстве, например, в Польше.

Зеленский хотел, чтобы граждане имели возможность поехать на песенный конкурс, ведь нынешнее Евровидение происходит именно от имени Украины. Он объяснил, что на территории Польши сейчас временно живут миллионы украинцев, которые хотели бы посмотреть на шоу вживую.

— Хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается. Потому что мы боремся именно за самое главное: за людей и за жизнь. Я связывался с людьми с Евровидения, которые принимают решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит, — отметил президент.

В то же время он объяснил, что его волнует геноцид украинцев, поэтому победа в войне — это приоритет. Однако вопросом, где будут проводить Евровидение, он также занимался.

— Я очень уважаю Британию. Изначально моя мысль была, что если мы не сможем принимать Евровидение, тогда оно должно состояться в каком-то из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия? или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где было бы близко, — объяснил Зеленский.

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Источник
BBC Украина
Теги
Евровидение Война в Украине Великобритания Владимир Зеленский Польша Словакия
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